Франция решила защитить шампанское и вино от Трампа 29.07.2025, 19:40

1,402

Париж — крупнейший экспортер алкоголя в страны, не входящие в ЕС.

Франция добивается, чтобы пошлины США не распространялись на шампанское и другие вина и алкогольные напитки, пишет Financial Times. Сейчас до конца непонятно, какую именно продукцию затронет ставка в 15%. Чиновники ЕС настаивают, что переговоры с Вашингтоном продолжаются, в том числе по алкогольным напиткам, но в США заявили, что исключений для алкогольных напитков делать не будут.

Пока что однозначной позиции в среде европейских чиновников нет. Сотрудник Министерства финансов Франции сказал, что Париж намерен добиться того, чтобы новая пошлина не распространялась на все алкогольные напитки. Высокопоставленный европейский дипломат сказал газете, что в ЕС предполагают, что на крепкие напитки пошлины введены не будут, а насчет вина ведутся переговоры.

Франция — крупнейший экспортер алкоголя в страны, не входящие в ЕС. В 2024 году страна экспортировала на €12,1 млрд, что составляет 41% от всего алкогольного экспорта ЕС. Примерно треть алкоголя, который страна отправляет за пределы объединения, поставляется в США.

Лоббированием выгодной для Европы торговой сделки, при которой пошлины на вино и крепкие напитки не вводились бы, занят Бернар Арно, владелец LVMH, также пишет Financial Times (в LVMH от комментариев отказались).

Еврокомиссия ожидает, что детали соглашения будут отражены в совместном заявлении, которое планируется выпустить в пятницу. В тот же день президент США Дональд Трамп, вероятно, подпишет указ о новых пошлинах в отношении европейских товаров.

Трамп объявил о новом соглашении 27 июля. Предполагается, что США введут пошлины в 15% на большую часть импорта из ЕС, включая машины. Брюссель для американских товаров сделает ставку нулевой. До этого Трамп угрожал ввести ставки в размере 30% на европейские товары.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com