Почему минчан не предупредили о приближающемся беспилотнике 2 29.07.2025, 19:56

3,742

Странный ответ МЧС.

Ночью 29 июля во дворе дома № 72 на столичной улице Матусевича разбился беспилотник. Как утверждают очевидцы, устройство врезалось в дом, после чего упало на припаркованный автомобиль и взорвалось. Никто не пострадал, обломки беспилотника задели два автомобиля. Почему власти не предупредили жителей о приближающейся угрозе — не разослали СМС или не объявили воздушную тревогу? «Зеркало» задало этот вопрос МЧС и изучило законодательные акты.

Что говорят в МЧС?

В приемной Минского городского управления МЧС, куда журналистка «Зеркала» обратилась как обеспокоенная гражданка, не смогли ничего пояснить по сути.

— Почему не было какого-то оповещения, какой-то информации? Люди очень испугались. Почему никто не прислал СМС?

— Что я могу подсказать? Можете свой вопрос адресовать на службу 101, 112. Я думаю, вас переключат и проинформируют.

— Но ведь это телефоны экстренных служб.

— Могу вам порекомендовать оставить письменное обращение через систему электронных обращений, мы дадим вам ответ.

А что говорит закон?

Конкретно падение беспилотника в беларусском законодательстве не упоминается. Однако нормы обязывают органы власти заблаговременно информировать население о возникновении опасностей. Например, Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусматривает, что уполномоченные органы обеспечивают «своевременное информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций».

Конечно, власти могли предупредить жителей только о тех угрозах, о которых сами знали заранее. Сейчас сложно сказать, что конкретно им было известно и как долго они располагали этой информацией.

Минобороны утверждает, что «неопознанную воздушную цель» обнаружили около двух часов ночи, а сбили в 2:33. В таком случае в запасе было полчаса.

Однако очевидец сообщал «Зеркалу», что слышал специфический «звук мопеда» около 1.40−2.00 в районе Острошицкого Городка и Боровлян. Эксперт организации iSANS также поставил под вопрос хронологию инцидента, озвученую властями. По его мнению, временные расхождения могут указывать на то, что беспилотник был обнаружен лишь на подлете к городу, когда времени на адекватную реакцию уже практически не осталось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com