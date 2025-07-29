В Госдуме призвали поднять курс доллара до 108 российских рублей 2 29.07.2025, 20:01

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Начавшееся ослабление российского рубля — сильнейшее с начала текущего года.

Возвращение курса доллара к отметкам выше 100 рублей «не только логично, но и функционально необходимо» для российской экономики и бюджета, заявил «Газете.ру» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, начавшееся ослабление рубля — сильнейшее с начала текущего года — не следует рассматривать как «катастрофу» или «нечто из ряда вон выходящее», поскольку оно является «контролируемым процессом», который приведет к оживлению инвестиционной и производственной активности в стране.

«Излишне крепкий рубль приводит к снижению рублевой выручки у экспортеров, делает российские товары менее конкурентоспособными на внешних рынках и снижает доходы бюджета, зависящие от экспортных поступлений», — пояснил Говырин. Он добавил, что доллар должен вернуться и диапазон 88-108 рублей, чтобы создать «устойчивую базу исполнения бюджета» и поддержать экспортные отрасли, на которых «в значительной степени держится экономика страны».

За первую половину 2025 года рубль подорожал почти на 40% к доллару и евро, возглавив топ самых быстрорастущих валют мира. Курс американской валюты c отметок выше 110 рублей в январе откатился до уровней ниже 80. Евро начинал год по 117 рублей, а в конце мая стоил дешевле 90.

Итогом стали проблемы федеральной казны: за первое полугодие нефтегазовые доходы упали на 14%, а мае и июне спад превысил 30%. Дефицит бюджета к середине июля оказался выше 4 трлн рублей, хотя изначально Минфин закладывал 1,2 трлн на год.

В понедельник и вторник, после решения Дональда Трампа сократить срок ультиматума для завершения войны в Украине и угрозы ввести новые санкции на российскую нефть, доллар поднимался выше 82 рублей, евро — выше 95 рублей, а курс юаня на бирже превышал отметку 11,5 рубля.

Девальвация — «единственно возможный» сценарий выправить ситуацию с бюджетом, считает Александр Абрамян, руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-Капитал». Каждый рубль роста курса доллара приносит в казну от 130 до 200 млрд рублей в год. «То есть потенциально тут лежат на тарелке под 1,5-2 трлн рублей при девальвации до 100 руб. за доллар. Очень уж соблазнительно», — объясняет Абрамян.

По данным Reuters, правительство и ЦБ еще в конце мая начали обсуждать сценарий управляемой девальвации рубля до 100 за доллар, чтобы залатать «дыру» в госфинансах. Источник агентства в кабмине рассказывал, что трехзначный курс американской валюты был признан безопасным для экономики при условии, что падение рубля не станет бесконтрольным.

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