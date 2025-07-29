В БГУ назвали специальность с самым высоким конкурсом 29.07.2025, 20:19

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Почти 15 человек на место.

26 июля в Белорусском государственном университете состоялось зачисление абитуриентов на дневную и заочную формы обучения. Об этом сообщили в пресс-службе БГУ и назвали специальность, на которую конкурс оказался самым высоким.

Самым высоким конкурсом — 14,9 человека на место — отличилась специальность «Графический дизайн и мультимедиадизайн» факультета социокультурных коммуникаций. Сюда зачислили 10 человек, в том числе двоих без экзаменов и одного по целевому приему. Проходной балл — 254.

На специальность «Дизайн костюма и текстиля» того же факультета поступили 6 человек (проходной балл — 234), на «Дизайн предметно-пространственной среды» — 10 (229).

На исторический факультет на дневную бюджетную форму приняли 118 человек. Наиболее высокие проходные баллы были на специальность «Регионоведение» (374), «Историю» (347), а самые низкие — на «Управление документами» (315).

На факультет журналистики зачислены 80 человек, проходной балл составил 341.

На филологическом факультете на специальности «Русская филология» и «Славянская и русская филология» зачислили 45 абитуриентов. На «Русскую филологию» проходной балл составил 337, на «Славянскую и русскую филологию» — 328. Еще 24 абитуриента зачислены на «Белорусскую филологию» и «Славянскую и белорусскую филологию», проходной балл — 322 и 338 соответственно.

Юридический факультет принял 10 абитуриентов на сокращенный срок обучения по специальности «Правоведение» (проходной балл — 229), а на заочную форму — 42 человека (204).

В Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова на специальность «Медико-биологическое дело» поступили 20 человек, проходной балл — 193. На «Управление документами» исторического факультета (дневная форма) зачислили 15 абитуриентов с проходным баллом 191.

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