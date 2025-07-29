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Украинские разведчики провели дерзкую операцию на Тендровской косе

  • 29.07.2025, 20:29
Украинские разведчики провели дерзкую операцию на Тендровской косе

Над островом взвился украинский флаг.

Украинские разведчики реализовали боевую операцию в северной части Черного моря. Спецназовцы высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию российских оккупантов.

Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

«В ночь на 28 июля разведчики высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ «Зонт» и радиолокационной станцией «Роса», - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, над островом взвился украинский флаг. Операция прошла без потерь с украинской стороны.

«Успешное выполнение задачи стало возможным благодаря поддержке партнеров и доноров, которые приобщаются к проекту «Катери для ГУР», который реализуется Благотворительным фондом Дианы Подолянчук», - добавили в разведке.

В ГУР отметили, что новые плавсредства — это дополнительные возможности для спецназовцев действовать там, где их не ждут.

Тендровская коса — это небольшой остров в северной части Черного моря, недалеко от Крыма и берегов Херсонской области.

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