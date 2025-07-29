«Аэрофлот» возобновил полеты между Минском и Москвой 3 29.07.2025, 20:44

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Летает туда и обратно.

Самолеты российской авиакомпании «Аэрофлот» начали летать из Минска в Москву и в обратном направлении, свидетельствуют данные онлайн-табло столичного аэропорта.

Например, в 16.20 в Национальный аэропорт прибыл рейс из московского Шереметьево, а в 17.20 самолет «Аэрофлота» улетел туда из Минска. До этого рейсы отменялись. Следующий рейс в Шереметьево задержан на час (должен полететь в 22.10), но не отменен.

Минтранс России сообщил, что рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» выполняются по скорректированному плану полетов.

«Корректировки в расписании, включая отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно. Региональная часть программы выполнялась в полном объеме.

Переход на отечественные системы позволил оперативно наладить работу всех подразделений», — заявили в ведомстве.

Ранее «Аэрофлот» отчитывался, что с 10.00 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания.

Напомним, 28 июля российская авиакомпания «Аэрофлот» заявила о сбое в работе информационных систем и отмене более 40 рейсов, в том числе рейсов в Минск и из Минска.

Позже ответственность за «сбой» на себя взяла хакерская группа Silent Crow. Хактивисты заявили об уничтожении внутренней IT-инфраструктуры российской авиакомпании «Аэрофлот» и отметили, что провести атаку им помогли «Киберпартизаны».

В Генпрокуратуре России подтвердили, что «сбой Аэрофлота» вызван хакерской атакой. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК России (Неправомерный доступ к компьютерной информации).

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