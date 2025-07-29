Bloomberg: Дисконт на российскую нефть достиг самого низкого уровня с 2022 года 3 29.07.2025, 21:03

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$11,45 за баррель.

Российская нефть марки Urals торгуется с минимальным дисконтом по отношению к эталонным ценам с начала спецоперации на Украине. Это говорит о том, что новые европейские санкции пока не оказали влияния на рынок, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Нефть Urals в последние дни торговалась со средним дисконтом $11,45 за баррель по отношению к North Sea Dated (это котировка агентства Argus на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent). Это «самый узкий» разрыв в ценах с февраля 2022 года, говорится в материале.

Дисконт снизился, несмотря на 18-й пакет санкций против России, который ЕС принял 18 июля. В частности, снизился потолок цен на российскую нефть с $60 (действует с 2022 года) до $47,6 за баррель, было принято решение ввести запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти, из третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США. Кроме того, в Европе решили полностью запретить транзакции в отношении «Северного потока» и «Северного потока-2», в том числе для предоставления товаров или услуг.

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас называла новый пакет санкций «одним из самых жестких».

Ограничения ЕС еще не вступили в силу. Новый ценовой потолок должен заработать 3 сентября. В материале Bloomberg говорится, что сократить дисконт также помогают спрос на российскую нефть в Азии, в частности в Китае, и ограниченные поставки.

Дисконт на нефть — это ценовая разница между определенной маркой нефти и эталонной (обычно Brent), возникающая из-за отличий в качестве нефти, рыночной ситуации или внешнеполитических факторов.

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