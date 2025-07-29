Samsung готовит радикальные изменения в линейке смартфонов Galaxy S26

Samsung готовит радикальные изменения в линейке смартфонов Galaxy S261
- 29.07.2025, 21:11
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Производитель смартфонов меняет стратегию.
В следующем поколении флагманов Samsung откажется от моделей S26 и S26 Plus, сообщает Android Authority со ссылкой на информацию из тестовой версии оболочки One UI 8.0 для смартфонов компании.
С 2021 года Samsung выпускает каждую новую серию Galaxy S с тремя устройствами: базовой моделью, а также моделями Plus и Ultra. В 2025 году к ним присоединился Galaxy S25 Edge. Однако в следующем поколении состав может измениться — как утверждается, базовую модель заменит новая версия Galaxy S26 Pro, а от версии S26 Plus откажутся в пользу версии Edge.
Такое изменение может свидетельствовать об изменении стратегии Samsung — фокус на более премиальном сегменте. Отказ от обычной модели в пользу версии Pro может означать более высокие характеристики или просто повышение цены, однако пока неизвестно, какие новые особенности получит смартфон, чтобы обосновать новое название.