Украинские производители дронов получат 400 млн евро от партнеров 1 29.07.2025, 21:49

Уже на этой неделе.

В течение недели украинские производители дронов получат на счета 400 млн евро по соглашениям с международными партнерами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении во вторник, 29 июля.

«На днях уже финализируются договоренности с нашими партнерами о средствах на дроны — еще плюс 400 млн евро для наших украинских компаний, для наших украинских производителей дронов зайдут на счета производителей в Украине в течение этой недели. Договоренность Украина — Нидерланды. Все задачи по производству дронов на этот год выполняем и именно так выполняем, как нужно», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что дал поручение секретарю СНБО Рустему Умерову активнее привлекать внешнее финансирование на БпЛА.

25 июля глава государства поставил задачу производителям БПЛА — добиться способности Украины применять не менее 1 000 дронов-перехватчиков в сутки.

Кроме того, глава государства заявлял, что поручил подготовить договор на $10−30 млрд по закупке США дронов у Украины.

«Далее — с Америкой, с президентом Трампом, мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на $10−30 млрд», — рассказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com