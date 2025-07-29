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Украинские производители дронов получат 400 млн евро от партнеров

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  • 29.07.2025, 21:49
Украинские производители дронов получат 400 млн евро от партнеров

Уже на этой неделе.

В течение недели украинские производители дронов получат на счета 400 млн евро по соглашениям с международными партнерами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении во вторник, 29 июля.

«На днях уже финализируются договоренности с нашими партнерами о средствах на дроны — еще плюс 400 млн евро для наших украинских компаний, для наших украинских производителей дронов зайдут на счета производителей в Украине в течение этой недели. Договоренность Украина — Нидерланды. Все задачи по производству дронов на этот год выполняем и именно так выполняем, как нужно», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что дал поручение секретарю СНБО Рустему Умерову активнее привлекать внешнее финансирование на БпЛА.

25 июля глава государства поставил задачу производителям БПЛА — добиться способности Украины применять не менее 1 000 дронов-перехватчиков в сутки.

Кроме того, глава государства заявлял, что поручил подготовить договор на $10−30 млрд по закупке США дронов у Украины.

«Далее — с Америкой, с президентом Трампом, мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на $10−30 млрд», — рассказал он.

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