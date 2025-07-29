Сколько Усик заработал за бой с Дюбуа 29.07.2025, 21:52

Александр Усик

Боксер стал самым высокооплачиваемым украинским спортсменом года.

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик мог заработать за бой с британским спортсменом Даниэлем Дюбуа 19 июля £12,9 млн ($17,5 млн) без вычета гонораров членам команды. Об этом 29 июля сообщил портал «Чемпіон» после общения с более чем десятком международных менеджеров и экспертов телерынка.

Основной статьей доходов, по словам собеседников, была продажа телеправ. В Великобритании трансляция стоила £24,99 ($34), в США – $59,99. В общей сложности удалось продать около 500 тыс. PPV, большую часть – в Великобритании. С учетом комиссии платформы (15–20%) чистый доход был оценен примерно в £10 млн. Также ориентировочно £2 млн ($2,6 млн) организаторы поединка выручили с продажи прямой трансляции телекомпаниям и медиасервисам по всему миру.

Второй по величине статьей доходов, по подсчетам журналистов, стала продажа более 90 тыс. билетов на стадион «Уэмбли” , где проходила боксерская встреча. Чистый доход мог составить примерно £10 млн ($13,3 млн). Третьей – продажа рекламы во время ивента – ориентировочно £1,5 млн ($2 млн).

По подсчетам, суммарный доход вечера составил около £23,5 млн ($31,3 млн). Однако из этой суммы следует вычесть £2 млн ($2,6 млн), потраченные на аренду стадиона, гонорары андеркарту, маркетинг, логистику, операционную деятельность.

По информации «Чемпіона», £21,5 млн ($28,6 млн) операционного дохода команды Усика и Дюбуа поделили между собой в пропорции 60% на 40% соответственно.

Украинский спортсмен получил £12,9 млн ($17,5 млн), но он еще должен был уплатить гонорары членам своей команды.

СМИ отметило, что, несмотря на статьи расходов, Усик благодаря этому поединку стал самым высокооплачиваемым украинским спортсменом по итогам 2025 года.

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