Трамп заявил, что его «не волнует» реакция сырьевых рынков на санкции против РФ

Трамп заявил, что его «не волнует» реакция сырьевых рынков на санкции против РФ1
- 29.07.2025, 22:05
Президент США пообещал увеличить добычу нефти в своей стране.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможными последствиями введения новых санкций против России для мировых нефтяных рынков.
«Нет, меня это не волнует. У нас так много нефти в нашей стране. Мы увеличим добычу нефти», — отметил Трамп, разговаривая с прессой на борту самолета Air Force One перед вылетом из Шотландии.
По словам Трампа, сейчас нефть и так «довольно дешево стоит», и США должны увеличить объемы добычи еще больше.
Президент отметил, что дедлайн по урегулированию войны в Украине истечет через 10 дней, начиная с 29 июля. «Это очевидно повлияет на Россию, но он (Владимир Путин. — Прим.) хочет, чтобы война продолжалась. Но мы введем пошлины. Может повлияет на них, а может и нет», — сказал Трамп.