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Трамп заявил, что его «не волнует» реакция сырьевых рынков на санкции против РФ

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  • 29.07.2025, 22:05
Трамп заявил, что его «не волнует» реакция сырьевых рынков на санкции против РФ

Президент США пообещал увеличить добычу нефти в своей стране.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможными последствиями введения новых санкций против России для мировых нефтяных рынков.

«Нет, меня это не волнует. У нас так много нефти в нашей стране. Мы увеличим добычу нефти», — отметил Трамп, разговаривая с прессой на борту самолета Air Force One перед вылетом из Шотландии.

По словам Трампа, сейчас нефть и так «довольно дешево стоит», и США должны увеличить объемы добычи еще больше.

Президент отметил, что дедлайн по урегулированию войны в Украине истечет через 10 дней, начиная с 29 июля. «Это очевидно повлияет на Россию, но он (Владимир Путин. — Прим.) хочет, чтобы война продолжалась. Но мы введем пошлины. Может повлияет на них, а может и нет», — сказал Трамп.

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