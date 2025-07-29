Bloomberg: Власти Германии готовят многомиллиардные военные заказы 1 29.07.2025, 22:19

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Фото: Bloomberg

8 500 БТР и 20 истребителей Eurofighter.

Власти Германии готовят более 60 военных закупок для утверждения Бундестагом до конца 2025 года, включая приобретение 20 истребителей Eurofighter, до 5 000 БТР Boxer и не менее 3 500 БТР Patria.

Об этом 29 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По из информации, министр обороны ФРГ Борис Писториус 28 июля проинформировал депутатов Бундестага, что правительств планирует превратить Бундесвер в сильнейшую в Европе конвенциональную армию.

30 июля правительство Германии должен утвердить среднесрочный финансовый план, согласно которому годовой бюджет страны на оборону за четыре года вырастет более чем в два раза — до 162 млрд евро.

«Этот годовой показатель должен быть достигнут к 2029 году, что значительно опережает цель НАТО по увеличению военных расходов до 3,5% валового внутреннего продукта к 2035 году», — пишет Bloomberg.

Рост трат на оборону стал возможным после того, как правящая коалиция во главе с Фридрихом Мерцом согласилась освободить их от конституционных ограничений на заимствования и создать специальный фонд на 500 млрд евро. Его планируется наполнит за счет денег, предназначенных для строительства дорог, железных дорог, электросетей и школ, пишет агентство.

По словам источников Bloomberg, расходы Германии на оборону будут в значительной степени сосредоточены на Европе. Канцлер Мерц хочет размещать заказы у региональных производителей — в попытке сделать европейские страны более независимым от американского оборонного-промышленного комплекса.

Учитывая зависимость Европы от США в отрасли военной спутниковой связи через, Германия планирует вложить более 15 млрд евро в модернизацию своей аналогичной инфраструктуры в ближайшие годы, добавили источники агентства.

По их словам, среди военных закупок Берлина особое место займет покупка 20 истребителей Eurofighter — на сумму приблизительно 3 млрд евро.

Кроме того, власти Германии планируют заказать до 5 000 бронетранспортеров Boxer у немецких производителей KNDS и Rheinmetall, а также не менее 3 500 модульных бронетранспортеров Patria у финского производителя, сообщает агентство.

Помимо бронетранспортеров, в Минобороны ФРГ рассматривают возможность закупки нескольких сотен боевых танков Leopard 2 у KNDS и Rheinmetall, подытожили источники.

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