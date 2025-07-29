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Белорус обеспечил казахстанскому клубу еврокубковую осень

  • 29.07.2025, 22:29
  • 1,068
Белорус обеспечил казахстанскому клубу еврокубковую осень
Валерий Громыко

Гол Валерия Громыко стал историческим для «Кайрата».

28-летний белорусский легионер Валерий Громыко стал автором победного гола «Кайрата» из Алматы во 2-м раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов, сообщает «Трибуна».

Неделю назад казахстанский клуб проиграл в первом матче финскому клубу КуПС 0:2, и казалось, что шансов у него на выход дальше нет. Но сегодня он разгромил соперника со счетом 3:0, и третий мяч алматинцев забил Валерий Громыко.

Гол Громыко стал историческим для «Кайрата» — так далеко в Лиге чемпионов этот клуб еще никогда не доходил.

А еще белорус обеспечил алматинцам еврокубковую осень. После этой победы казахи гарантировали себе игры как минимум в основном этапе Лиги конференций.

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