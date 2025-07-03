Возле Житомира прогремели мощные взрывы 3.07.2025, 1:02

Фото: РБК-Украина

Два человека погибли, 15 получили ранения.

На международной трассе М-06 неподалеку от Житомира прогремели два взрыва. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в своем телеграм-канале. По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Березина. В результате, по предварительным данным, погибли два человека, еще 15 получили ранения. Также зафиксированы разрушения жилых домов. Причины случившегося в настоящий момент выясняются, заявили в Национальной полиции Украины.

На официальном сайте Житомирского городского совета указано, что взрыв произошел на территории автозаправочной станции. «На место оперативно прибыли все экстренные службы. Просим сохранять спокойствие. Информация будет обновляться», — говорится в сообщении. Однако, по словам главы Глыбочицкой сельской громады Сергея Сокальского, ЧП случилось не на АЗС, а на производственном складе одного из промышленных предприятий. «Повреждены жилые частные дома. Вокруг много стекла, дыма, повреждены линии электросетей», — отметил он.

На месте происшествия был развернут оперативный штаб, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и экстренная помощь. Вдоль трассы обеспечен минимальный коридор для проезда транспорта. Глава областной военной администрации призвал водителей воздержаться от поездок по автодороге М-06 до конца текущего дня.

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