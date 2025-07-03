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Белорусы перестанут страдать на кассах

  • 3.07.2025, 2:59
Белорусы перестанут страдать на кассах

Что решили с QR-кодами.

В Беларуси пересмотрели правила работы кассового оборудования. Сканировать два кода сразу не придется, прокомментировали Tochka.by в правительстве.

Чтобы не запутаться в изменениях, определимся с названиями, которые нам пригодятся.

Обычный код, который всегда и сканировался, называется штрих-код или же GTIN. Новая маркировка, которую предлагают пробивать вдобавок к нынешней – это DataMatrix или же QR-код.

Был существенно сокращен перечень белорусских товаров, для которого сканирование DataMatrix ранее было обязательным.

Оттуда убрали большинство позиций, "в том числе повседневного спроса (масло растительное, кофе, чай, безалкогольные напитки и другие)".

Однако QR-код остается обязательным для сканирования отечественной молочной продукции, обуви, шин и отдельных товаров легкой промышленности (верхняя одежда, белье столовое, постельное и кухонное).

От маркировок на этих товарах уже точно не уйти. Они предусмотрены в соответствии с международными обязательствами – Соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе от 2 февраля 2018 года

Новые системы на кассах самообслуживания в большинстве случаев позволяют пробивать только эту маркировку. Штрих-код уже есть в ней и его не нужно сканировать.

По сути, теперь обязанности по сканированию сразу двух кодов больше нет, и это хорошо. Однако зависит это от кассы самообслуживания, которой вы пользуетесь. На аппаратах старой прошивки, придется пробивать обе маркировки.

Разделение товаров на разные коды в любом случае будет сбивать покупателей с толку и заставлять сканировать некоторые товары дважды. Ведь покупатель не всегда задумывается о том, из какой категории он взял товар.

Плюс сами QR-коды еще непривычны для белорусов. Их расположение хаотично, а размер бывает мелким, из-за чего пробить их становится непростой задачей.

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