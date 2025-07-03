Зеленский и президент Египта обсудили создание продовольственного логистического хаба
- 3.07.2025, 4:00
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.
Президент Украины поблагодарил своего египетского коллегу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
«Египет видит наши усилия для окончания войны и готов способствовать достижению справедливого и устойчивого мира. Обсудили также создание продовольственного логистического хаба в Египте и сферы для развития двустороннего сотрудничества. Будем работать над увеличением товарооборота. Договорились поручить нашим командам начать подготовку соглашения о преференциальной торговле и провести заседание Совместной межправительственной комиссии», - рассказал Зеленский.