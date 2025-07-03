У берегов Бали затонул паром с пассажирами
- 3.07.2025, 8:05
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Десятки людей до сих пор не найдены.
Возле Бали затонул паром с более 60 людьми на борту. Спасателям удалось вытащить из воды более 20 пассажиров, но судьба десятков до сих пор неизвестна.
Об этом сообщает АР.
В ночь на 3 июля в Явесском проливе между островами Ява и Бали произошла масштабная трагедия. Всего через полчаса после выхода из порта Кетапанг затонул пассажирский паром KMP Tunu Pratama Jaya.
На борту находились 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства, в том числе 14 грузовиков.
По предварительным данным, судно попало в шторм с волнами высотой до двух метров, что привело к опрокидыванию парома и его затоплению. Люди оказались в холодной воде в темноте, что значительно усложнило их спасение.
Indonesian authorities have launched a search and rescue operation after the ferry Tunu Pratama Jaya sank in the Bali Strait.— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) July 3, 2025
4 dead, 23 rescued, and 38 remain missing. The vessel had 53 passengers and 12 crew members onboard, according to Bali's Search and Rescue Chief. pic.twitter.com/Hgnu9HVUez
Спасательная операция
По состоянию на утро 3 июля удалось спасти ориентировочно 20 человек. При этом часть из них была в бессознательном состоянии из-за переохлаждения.
К сожалению, есть и погибшие. Разные источники сообщают об обнаружении трех или четырех тел.
Вместе с тем, около 38-43 человек все еще считаются пропавшими без вести.
Сейчас поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают по меньшей мере девять спасательных судов, включая корабли береговой охраны, буксиры и надувные катера.
Спасатели продолжают прочесывать акваторию, надеясь найти еще живых пассажиров.