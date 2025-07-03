Партизаны начали «горячее лето» для оккупантов в Донецкой области 3.07.2025, 8:14

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Уже есть первые результаты.

В ближайшее время в Донецкой области участятся удары Сил обороны по военным объектам российских захватчиков.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

По данным агентов движения из временно оккупированного Донецка, за последний месяц российские захватчики переместили значительное количество средств противовоздушной обороны в незаконно аннексированный Крым, как более приоритетный регион.

В связи с этим, ожидается больше ударов по военным объектам в оккупированных районах области.

Партизаны уже обратили внимание на «первые результаты».

«Оккупанты панически пытаются замаскировать и скрыть подобные объекты. Но это удается им с трудом - как, например, штаб 8 АК или же склад боеприпасов в Харцызске», - говорится в сообщении.

В «АТЕШ» советуют местным жителям передавать движению информацию о том, что происходит в городе, и обещают за это достойное вознаграждение.

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