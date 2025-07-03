В США засекретили национальные климатические отчеты 3.07.2025, 8:38

1,606

Фото: Getty Images

Кто и зачем скрыл данные?

В США исчезли из открытого доступа национальные отчеты об изменениях климата для власти и общественности. Эксперты предупреждают, что это может увеличить риски для безопасности и жизни миллионов людей.

Об этом сообщает АР.

Веб-сайты, публикующие важные отчеты о климате США, исчезли из свободного доступа.

Так, с понедельника, 30 июня, вебсайты, на которых размещались национальные климатические оценки и Программа исследования глобальных изменений США, стали недоступны общественности. При этом не было никаких сообщений или перенаправлений на другие источники.

В Белом доме, который отвечает за эти оценки, сообщили, что данные будут храниться в NASA в соответствии с законодательством. При этом поиск документов на сайтах агентств пока не дает результатов.

Таким образом, тщательно проверенные отчеты, которые помогают спасать жизни и экономить средства, стали недоступными без всяких объяснений.

Какова угроза потери открытого доступа к документам

Ученые уже бьют тревогу из-за ограничения доступа к рецензируемым отчетам. Так, климатологи отмечают, что отсутствие открытого доступа к надежным научным оценкам усложнит планирование и защиту от климатических угроз, подрывая безопасность миллионов американцев.

Например, климатолог Кэти Джейкобс из Университета Аризоны, которая руководила созданием отчета 2014 года, отметила, что для лиц, принимающих решения в разных уголках страны, критически важно иметь доступ к научно обоснованной информации Национальной оценки климата - самого надежного и тщательного источника данных о климатических изменениях в США.

«Если правда, что этот ключевой ресурс больше недоступен, это очень печальный день для США. Это означает серьезное вмешательство в факты и ограничение доступа людей к необходимой информации, что может значительно увеличить риски от климатических угроз», - заявила Джейкобс.

Известный климатолог из Гарварда Джон Голдрен, который ранее был научным советником президента Обамы и руководил разработкой этих отчетов, рассказал, что после публикации 2014 года он общался с губернаторами, мэрами и другими местными чиновниками. Они подтверждали, что 841-страничный отчет помог им принимать важные решения - от планирования строительства дорог и морских дамб до переноса генераторов в больницах из подвалов на крыши для безопасности во время стихийных бедствий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com