В Минске вместо табло на остановке предлагают что-то странное 1 3.07.2025, 8:52

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Надо будет называть роботу пятизначный код.

В Минске появилась бесплатная информационная услуга о прибытии общественного транспорта на остановку. Об этом рассказала первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, пишет госагентство «Минск-Новости».

«Государственное предприятие «Минсктранс» сделало это для удобства пассажиров в качестве альтернативы информационным табло, установленным на остановках», — сказала Лазаревич.

Услуга доступна по короткому номеру 488 для абонентов всех трех мобильных операторов. Звонок — бесплатный.

Если позвонить по номеру и сообщить роботу код остановки, можно получить голосовую информацию о времени до прибытия автобусов, троллейбусов, трамваев в режиме реального времени.

Не знаете кода остановки? Как объясняется, пятизначный код находится на информационной табличке с расписанием движения транспорта рядом с QR-кодом в строке для USSD-запроса.

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