В Тамбове остановили работу аэропорта из-за атаки дронов 3.07.2025, 9:04

БПЛА летели из Воронежской области.

В аэропорту российского города Тамбов введены временные ограничения на полеты гражданских самолетов. Причиной стала угроза атаки ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артема Кореняка.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», - сообщил он.

Отметим, что около полуночи по Минскому времени, в Тамбовской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак дронов, направляющихся из Воронежской области.

В частности, сообщалось о риске ударов в городах Тамбов и Котовск.

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