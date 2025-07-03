В Тамбове остановили работу аэропорта из-за атаки дронов
- 3.07.2025, 9:04
БПЛА летели из Воронежской области.
В аэропорту российского города Тамбов введены временные ограничения на полеты гражданских самолетов. Причиной стала угроза атаки ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артема Кореняка.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», - сообщил он.
Отметим, что около полуночи по Минскому времени, в Тамбовской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак дронов, направляющихся из Воронежской области.
В частности, сообщалось о риске ударов в городах Тамбов и Котовск.