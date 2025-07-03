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Как Лукашенко сфальсифицировал историю

  • Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
  • 3.07.2025, 9:08
Как Лукашенко сфальсифицировал историю

Инициатива бывшего председателя шкловского совхоза с 3 июля возмутила многих.

Когда в декабре 1996-го Александр Лукашенко своим декретом перенес празднование Дня Независимости c 27 на 3 июля, эту инициативу встретили по-разному.

Оппонентов Лукашенко этот шаг безусловно возмутил, но вряд ли удивил. Ведь он никогда и не прятал своих симпатий к советскому прошлому.

Убедительным примером тому был «референдум» 1995-го, незаконно сменивший государственную символику на неосоветскую и поставивший на грань выживания национальный язык белорусов.

Справедливые замечания о том, что 3 июля был освобожден Минск, но не вся Беларусь, что наша страна так и не стала независимой ни летом 1944-го, ни после мая 1945-го, были уделом историков и независимой прессы.

Были и те, прежде всего минчане, кого банально не обрадовал перенос бывшим председателем шкловского совхоза Дня города с июля на сентябрь.

И мало кто тогда до конца понимал, что именно произошло, какой смысл был заложен в эту нелогичную перемену дат.

То, что Лукашенко, который громче всех возмущался попыткам мифических недругов «переписать историю», уже тогда делал именно это, было очевидно и три десятка лет назад.

Но конечная цель становится очевидной в наши дни, когда он окончательно перестал стесняться называть себя наследником победы в войне, которая отгремела за десяток лет до его рождения. И не просто наследником, а преемником.

Историю Лукашенко переписывал под себя, годами лепя себе этот образ. И в эту копилку, пожалуй, можно добавить переименование главных магистралей столицы двадцать лет назад. Приятно ведь каждый день ездить по проспекту Победителей, не правда ли?

Можно вспомнить и зал №10 в построенном на том же проспекте в новом Музее Великой отечественной войны. Он так и называется — «Наследники победы». А среди экспонатов уже второй десяток лет на стене красуется фото Лукашенко в военной форме, принимающего парад.

Но этот самопровозглашенный титул дает ему не только право принимать военные парады в бутафорской военной форме.

После событий 2020-го при плотном участии Генпрокуратуры у этого образа появилась еще одна важная опция: если ты — наследник победы над фашизмом, то твои оппоненты — наследники тех самых фашистов.

И нынешнее «празднование» имеет одну единственную цель: в очередной раз подтвердить претензии на удержание власти — по «праву наследия» на Победу, закрепленного в переписанной под себя новейшей истории страны.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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