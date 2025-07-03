Генсек НАТО «разнес» Кремль из-за переговоров в Стамбуле

Генсек НАТО «разнес» Кремль из-за переговоров в Стамбуле3
- 3.07.2025, 9:11
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«Прислали какого-то историка».
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал подход России к мирным переговорам с Украиной. По его словам, вместо реального диалога глава российской делегации Владимир Мединский занимается «лекциями по истории».
Об этом сообщает Fox News.
Так, Рютте заявил, что сейчас самое важное - заставить Россию сесть за стол переговоров и говорить о реалиях настоящего, а не о событиях далекого прошлого.
«Не надо посылать какого-то историка, который рассказывает, что было в 1700 каком-то году. Нужны содержательные переговоры о настоящем», - подчеркнул он.
Рютте подчеркнул, что украинцы хотят прекращения огня и мира как можно быстрее, и для этого Запад должен усилить давление на Москву - в частности, с помощью санкций и других рычагов влияния.
В то же время он поблагодарил бывшего президента США Дональда Трампа за то, что тот «сдвинул с мертвой точки» диалог с Владимиром Путиным и побудил европейских союзников больше вкладывать средств в коллективную оборону в рамках НАТО.
«Трамп был единственным, кто мог это сделать. Благодаря ему разговор с россиянами начался. Теперь главное - продолжить его так, чтобы он имел реальный результат», - отметил Рютте.