закрыть
3 июля 2025, четверг, 10:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генсек НАТО «разнес» Кремль из-за переговоров в Стамбуле

3
  • 3.07.2025, 9:11
  • 6,174
Генсек НАТО «разнес» Кремль из-за переговоров в Стамбуле
Марк Рютте
Фото: Getty Images

«Прислали какого-то историка».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал подход России к мирным переговорам с Украиной. По его словам, вместо реального диалога глава российской делегации Владимир Мединский занимается «лекциями по истории».

Об этом сообщает Fox News.

Так, Рютте заявил, что сейчас самое важное - заставить Россию сесть за стол переговоров и говорить о реалиях настоящего, а не о событиях далекого прошлого.

«Не надо посылать какого-то историка, который рассказывает, что было в 1700 каком-то году. Нужны содержательные переговоры о настоящем», - подчеркнул он.

Рютте подчеркнул, что украинцы хотят прекращения огня и мира как можно быстрее, и для этого Запад должен усилить давление на Москву - в частности, с помощью санкций и других рычагов влияния.

В то же время он поблагодарил бывшего президента США Дональда Трампа за то, что тот «сдвинул с мертвой точки» диалог с Владимиром Путиным и побудил европейских союзников больше вкладывать средств в коллективную оборону в рамках НАТО.

«Трамп был единственным, кто мог это сделать. Благодаря ему разговор с россиянами начался. Теперь главное - продолжить его так, чтобы он имел реальный результат», - отметил Рютте.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков
Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип