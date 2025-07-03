Канье Уэсту аннулировали визу Австралии 2 3.07.2025, 9:34

1,424

Канье Уэст

Фото: AP

Теперь он не сможет посетить родину супруги.

Американскому рэперу Канье Уэсту аннулировали визу Австралии. Теперь он не сможет посетить родину супруги Бьянки Цензори. Об этом в эфире телеканала ABC заявил министр иммиграции и гражданства страны Тони Бёрк.

Визу музыканта аннулировали после того, как Канье 8 мая выпустил трек об Адольфе Гитлере, в котором среди прочего использовался отрывок речи нацистского диктатора.

«Он сделал много оскорбительных комментариев, на которые мои официальные представители обратили внимание после того, как он выпустил песню, — объяснил Тони Бёрк.

Австралийский министр подчеркнул, что у Канье в Австралии семья и ранее ему была выдана не «концертная виза», а виза «более низкого уровня».

Глава ведомства отметил, что чиновники сослались на закон и сказали, что «если вы собираетесь исполнять песни и пропагандировать нацизм, то нам это не нужно в Австралии».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com