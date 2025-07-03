закрыть
3 июля 2025, четверг, 10:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Канье Уэсту аннулировали визу Австралии

2
  • 3.07.2025, 9:34
  • 1,424
Канье Уэсту аннулировали визу Австралии
Канье Уэст
Фото: AP

Теперь он не сможет посетить родину супруги.

Американскому рэперу Канье Уэсту аннулировали визу Австралии. Теперь он не сможет посетить родину супруги Бьянки Цензори. Об этом в эфире телеканала ABC заявил министр иммиграции и гражданства страны Тони Бёрк.

Визу музыканта аннулировали после того, как Канье 8 мая выпустил трек об Адольфе Гитлере, в котором среди прочего использовался отрывок речи нацистского диктатора.

«Он сделал много оскорбительных комментариев, на которые мои официальные представители обратили внимание после того, как он выпустил песню, — объяснил Тони Бёрк.

Австралийский министр подчеркнул, что у Канье в Австралии семья и ранее ему была выдана не «концертная виза», а виза «более низкого уровня».

Глава ведомства отметил, что чиновники сослались на закон и сказали, что «если вы собираетесь исполнять песни и пропагандировать нацизм, то нам это не нужно в Австралии».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков
Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип