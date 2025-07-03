Канье Уэсту аннулировали визу Австралии2
- 3.07.2025, 9:34
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Теперь он не сможет посетить родину супруги.
Американскому рэперу Канье Уэсту аннулировали визу Австралии. Теперь он не сможет посетить родину супруги Бьянки Цензори. Об этом в эфире телеканала ABC заявил министр иммиграции и гражданства страны Тони Бёрк.
Визу музыканта аннулировали после того, как Канье 8 мая выпустил трек об Адольфе Гитлере, в котором среди прочего использовался отрывок речи нацистского диктатора.
«Он сделал много оскорбительных комментариев, на которые мои официальные представители обратили внимание после того, как он выпустил песню, — объяснил Тони Бёрк.
Австралийский министр подчеркнул, что у Канье в Австралии семья и ранее ему была выдана не «концертная виза», а виза «более низкого уровня».
Глава ведомства отметил, что чиновники сослались на закон и сказали, что «если вы собираетесь исполнять песни и пропагандировать нацизм, то нам это не нужно в Австралии».