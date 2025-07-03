«Вел Instagram, а потом пришла налоговая» 3 3.07.2025, 9:44

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Что надо знать белорусам о заработках в соцсетях.

Соцсети принято считать личным пространством, но с точки зрения законодательства это не совсем так. Информация, которую вы публикуете, может считаться рекламой — и речь не только про блогеров, которые на этом зарабатывают, но и про обычных людей, которые могут считать, что ничего не нарушают, пишет «Онлайнер».

Как легально рекламировать в блогах

По прогнозам Influencer Marketing Hub, в 2025 году объем мирового рынка инфлюенсер-маркетинга вырастет до $32,55 млрд в сравнении с $24 млрд в 2024-м (+ 35,6%). Хотя блоги кажутся свободным пространством, реклама в них подчиняется установленным правилам. И блогерам, и брендам важно знать их, чтобы не столкнуться с проблемами с законом и репутационными рисками.

Чтобы законно оказывать рекламные услуги, нужно выполнить четыре простых шага, объясняют юристы компании Revera.

1. Выберите форму ведения своей деятельности

Рекламная деятельность относится к предпринимательской. Чтобы вести ее легально, выберите подходящую форму:

индивидуальный предприниматель (ИП);

юридическое лицо (ЮЛ);

самостоятельная профессиональная деятельность (в отдельных случаях).

2. Включите себя в реестр рекламораспространителей

Оказание рекламных услуг возможно только рекламораспространителями, включенными в реестр рекламораспространителей.

Рекламораспространитель — это тот, кто размещает рекламу в любой форме с помощью любых средств.

Под рекламодателем следует понимать субъект, деятельность или товары которого рекламируются, либо того, кто определяет объект рекламирования и (или) содержание рекламы.

Другими словами, блогер, который размещает рекламу третьих лиц в своих социальных сетях, является рекламораспространителем, а третье лицо — рекламодателем.

Для этого нужно подать уведомление в МАРТ — процедура простая.

Рекламодатель может проверить, включен ли блогер в реестр, на официальном сайте МАРТ — там размещается актуальный список зарегистрированных рекламораспространителей.

Размещение рекламы без регистрации — это нарушение закона, за которое можно столкнуться с последствиями:

штраф от 2100 до 21 000 рублей;

конфискация до 100% суммы дохода, полученного от незаконной рекламы, а также оборудования, использованного для ее размещения.

После включения в реестр важно соблюдать установленные требования к размещению рекламы и выполнять предписания госорганов по устранению нарушений, иначе из реестра могут исключить. В этом случае повторное включение будет возможно не ранее чем через шесть месяцев, а блогер, соответственно, не сможет легально размещать рекламу.

3. Заключите письменный договор

Рекламный договор должен быть заключен в письменной форме.

В договоре укажите:

предмет рекламы (максимально подробно);

формат и площадку распространения;

количество, периодичность, сроки распространения рекламы;

вознаграждение и порядок его уплаты (пред- или постоплата, оплата частями);

ответственность сторон за получение разрешений и нарушение обязательств.

Если договор смешанный, например включает и производство контента, и распространение рекламы, то необходимо четко разделить предмет договора и размер вознаграждения.

4. Предоставьте отчетность, уплатите налоги

Доходы от рекламы — это налогооблагаемый доход. Ведение такой деятельности предполагает постановку на налоговый учет и исполнение обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей.

Помимо налогов, уплачиваемых в зависимости от формы ведения своей деятельности, важно помнить, что со стоимости услуг за размещение рекламы уплачивается так называемый рекламный сбор.

Неуплата этого сбора приравнивается к уклонению от уплаты налогов и может повлечь административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность. Тем не менее обязанность уплаты рекламного сбора лежит на рекламодателе или рекламном агентстве (если речь идет о работе с иностранным рекламодателем).

Что можно, а что нельзя в рекламе

Закон предъявляет строгие требования к содержанию рекламных материалов. Вот основные из них:

Язык рекламы.

В Беларуси реклама должна распространяться на одном из двух государственных языков: русском или белорусском.

Использовать иностранный язык разрешается, например, когда речь идет о зарегистрированных товарных знаках, знаках обслуживания, общепринятых терминах без эквивалента либо если текст на иностранном языке дословно дублируется на русском (или белорусском) языке с идентичным содержанием и техническим оформлением.

При этом уполномоченные госорганы рекомендуют минимизировать иностранные слова в рекламных материалах.

Правовые и этические запреты.

Вот что не должно содержаться в рекламных сообщениях:

Призывы к противоправным действиям. Любые формы пропаганды насилия, экстремизма или нарушения закона недопустимы.

Оскорбления и дискриминация. Рекламное сообщение не должно унижать честь и достоинство людей, дискредитировать их по признакам пола, расы, национальности, языка, профессии, социального статуса, вероисповедания или убеждений. Нельзя использовать образы, порочащие национальные или культурные ценности страны. Другими словами, реклама должна быть этичной и уважительной ко всем людям.

Ложные и неподтвержденные заявления. Например, реклама не должна содержать обещания гарантированной выгоды или успеха в будущем. Для финансовой сферы это особенно актуально: нельзя гарантировать вкладчикам или инвесторам будущий доход.

Недостоверные медицинские утверждения. Запрещено приписывать товарам целебные или лечебные свойства, если они не являются зарегистрированным лекарственным средством или лицензированной медицинской услугой, разрешенной к рекламе.

Несогласованное использование образов. Не допускается использование образов, имен, изображений, высказываний людей без их согласия (например, часто используемого образа Джейсона Стэйтема и других).

Особые ограничения по использованию профессий. Запрещено использовать образы медицинских и фармацевтических работников в коммерческой рекламе (кроме социальной).

Также стоит обратить внимание на особые категории, где закон особенно строг. Например, лекарства и медицинские услуги — их реклама допустима лишь при согласовании с Министерством здравоохранения. Обязательна пометка, что это реклама, а не медицинская рекомендация, запрещено делать заявления, не соответствующие инструкции к препарату.

Реклама БАДов должна содержать указание, что добавка не является лекарством. Запрещены обещания гарантированного эффекта и утверждения о его жизненной необходимости.

Запрещена реклама любой продукции или услуг, оборот которых в Беларуси не допускается (например, несертифицированные товары).

Кроме того, есть ряд ограничений для рекламы или способов ее размещения для различных категорий товаров. Например, алкогольная, табачная продукция, никотинсодержащие нетабачные изделия и другие товары и услуги так или иначе ограничены в рекламе или способах ее размещения.

Итак, чтобы легально и безопасно размещать рекламу в блогах и соцсетях, важно:

оформить свою деятельность;

зарегистрироваться в реестре;

заключать договоры;

уплачивать налоги;

соблюдать правила по содержанию и оформлению рекламы.

— Ошибки могут стоить не только денег, но и репутации. Неосторожные высказывания могут повлечь иски о клевете, защите чести и достоинства, административные штрафы, блокировку сайта или требования со стороны государственных органов. Поэтому важно быть внимательным и консультироваться со специалистами при возникновении сомнений, — отмечают юристы компании Revera.

На чем еще можно зарабатывать в соцсетях

Речь не только про рекламу, есть и другие варианты монетизации, объясняет Вера Солянкова, налоговый консультант и соучредитель бухгалтерской компании «Директ Актив».

1. Продажа товаров через Instagram. Но помним, что использование Instagram для торговли может рассматриваться как незаконная предпринимательская деятельность — все зависит от того, кем и как используется Instagram.

Функция Instagram Shopping для Беларуси официально недоступна, в белорусском законодательстве также нет понятия «инсташоп». Согласно пункту 3 статьи 16 закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания», розничная торговля через интернет ведется через интернет-магазин. По законодательству, все интернет-магазины должны быть зарегистрированы в РУП «БелГИЭ» и Торговом реестре — только после этого можно заниматься розничной торговлей.

2. Размещение рекламы. Такой способ предполагает плату за показ рекламы или рекомендацию товара своей аудитории.

В этом случае нужно учитывать нюансы по уплате налогов: если блогер получает доход от YouTube (иностранная организация) за размещение рекламы, то ему необходимо будет представить налоговую декларацию (расчет) в инспекцию МНС. Такие доходы будут облагаться подоходным налогов в размере 13%.

Если источник дохода — белорусские компании, то они признаются налоговыми агентами и обязаны заплатить подоходный налог с вознаграждения блогеру.

3. Донаты — денежные подарки блогерам от подписчиков. В 2025 году лимит, который не будет облагаться подоходным налогом, — 11 516 рублей.

4. Платная подписка — доступ к контенту только после оплаты. Например, это может быть закрытый телеграм-канал, в который могут попасть не все и за деньги.

5. Премиальный контент. Речь идет о доступе к определенным материалам за дополнительную плату, например к прямому эфиру на закрытой площадке.

— Донат не считается подарком, если он получен за предоставление доступа к контенту блогера. Такие доходы облагаются подоходным налогом без применения льготы, установленной пунктом 22 статьи 208 НК (там говорится про безналоговый лимит 11 516 рублей), — поясняет Вера Солянкова.

6. Онлайн-семинары: вебинары, мастер-классы и другие платные мероприятия.

Как понять разницу между блогом для себя и коммерческим

Если вы хотите вести блог и зарабатывать на нем, то нужно определиться с форматом работы: как будут приниматься заказы и передаваться результаты работы, будут ли привлекаться другие работники и так далее. В зависимости от этого может быть открыто юрлицо, создано ИП или оформлена самозанятость.

По мере того, как блогер переходит к монетизации своего канала (заключает соглашение с видеосервисом, работающим в интернете), в его роликах появляется контекстная реклама.

— Если доходы при этом поступают из одного источника, то признаков предпринимательской деятельности нет, и с поступивших доходов необходимо уплачивать подоходный налог с физлиц. Вместе с тем льгота, предусмотренная пунктом 22 статьи 208 НК, в данном случае неприменима, поскольку такого рода доход блогера уже не может рассматриваться как подарок.

Когда в одном аккаунте начинает постоянно мелькать реклама самых разных товаров и услуг, нужно учитывать важный момент: если такая деятельность направлена на систематическое получение прибыли, то она будет признаваться предпринимательской. А это уже деятельность, требующая регистрации с уплатой соответствующих налогов.

Резюмируем:

Если благодаря блогу доходы получены более чем от одного источника, то такая деятельность может быть признана предпринимательской. В таком случае появляется обязательство заплатить налоги по соответствующему режиму налогообложения.

Если доходы получены в течение календарного года только от одного источника, они облагаются подоходным налогом в порядке, установленном статьями 219 и 222 НК (в них речь идет о подаче деклараций, а потом уплате налогов).

Какие еще нюансы надо учесть

Блогеры, которые получают доходы от продажи услуг и размещения рекламы, а также других способов монетизации, обязаны уплачивать подоходный налог, если они получили его от источников и в Беларуси, и за ее пределами.

— Если источником доходов блогера — налогового резидента Беларуси на территории страны и (или) за ее пределами являются физлица, иностранные организации, иностранные ИП, то блогер должен представить в налоговый орган налоговую декларацию (расчет).

При исчислении подоходного налога расходы блогера не учитываются. Например, расходы на приобретение реквизита или аренду жилья для съемки блогер учесть не вправе, так как положения главы 18 НК не предусматривают уменьшение доходов на какие-либо фактически понесенные им расходы.

По доходам, полученным в 2025 году, блогерам нужно будет подать налоговую декларацию в инспекцию МНС не позднее 31 марта 2026 года. Сумму к уплате определит налоговый орган. Дедлайн по уплате — не позднее 1 июня 2026 года.

В некоторых случаях блогеры могут применять особый налоговый режим — налог на профессиональный доход. Ставка НПД — 10% дохода в случае, если он получен от физлиц, иностранных организаций и ИП, а также если доход не превышает 60 тыс. рублей за год и получен от белорусских организаций и ИП (в случае превышения ставка будет уже 20%).

— Одним из видов деятельности, который доступен при уплате данного налога, является оказание услуг в сети интернет (пункт 16 перечня в постановлении Совмина №457).

В частности, блогеры, зарабатывающие на рекламе, могут применять НПД, если соблюдают в совокупности следующие условия:

работают самостоятельно — без нанимателя и без работников;

получают заказ на размещение рекламы и передают результат услуги через интернет;

оказывают услуги вне места нахождения заказчика (его филиала, иного обособленного структурного подразделения), территории или объекта, находящихся под контролем заказчика.

Применять НПД, если не соблюдается хотя бы одно из этих условий, нельзя.

— Уплачивается налог на профессиональный доход дистанционно. Основная задача плательщика при этом сводится к тому, чтобы установить соответствующее мобильное приложение, зарегистрироваться в нем (таким образом налоговый орган получает информацию о начале его применения) и фиксировать в приложении суммы дохода в каждом случае получения такого дохода.

Через приложение «Налог на профессиональный доход» налоговый орган уведомляет физлицо о сумме налога, самостоятельно ее рассчитывать не нужно.

В налог на профдоход входят как отчисления непосредственно в бюджет, так и взносы на пенсионное страхование. Кроме того, уплата налога на профессиональный доход заменяет уплату подоходного налога.

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