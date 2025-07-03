«Трудовой договор содержал немало опечаток и грамматических ошибок» 3.07.2025, 9:56

Белоруса уволили из российской компании — теперь он отстаивает свои права.

Белорус Виталий некоторое время назад переехал в Москву, где работал как фронтенд-разработчик. Айтишник рассказал devby.io о своем последнем опыте работы в компании, откуда его, как он считает, незаконно уволили.

Как попал на работу

Объявление о вакансии в компанию «Эвасофт» я нашел на hh.ru. Интересно, что у компании есть юридическое лицо и в Беларуси «Бизоникс».

Собеседование прошло максимально корректно и профессионально. Я не заметил никаких тревожных сигналов. Задавали релевантные вопросы, лайвкодинг (формат, при котором разработчик пишет код в реальном времени, часто с комментариями, чтобы показать, как он решает задачи. — Прим. ред.) соответствовал заявленной позиции. Будущие коллеги были дружелюбными, доброжелательными, никакого давления или дискомфорта я не ощутил.

19 марта мы подписали трудовой договор — он был загружен в Google-диск директора. Документ содержал немало опечаток и грамматических ошибок, на которые я сразу указал. Когда правки внесли, договор был подписан обеими сторонами. В нем, среди прочего, присутствовал стандартный пункт об испытательном сроке длительностью три месяца.

Компания и процессы — на хорошем уровне

Меня назначили на проект по разработке чат-бота для компании, которая делала модульные котельные системы. В команде со мной работали ребята из белорусского юрлица этой же компании.

И сам проект, и команда, и организационные процессы были выстроены на хорошем уровне. Рабочие созвоны — только по делу, планирование — четкое и реалистичное. Ни переработок, ни авралов, все двигалось спокойно и по графику.

В конце каждого месяца я инициировал one-to-one встречи с руководителем, чтобы получить обратную связь и понять, как оценивается моя работа. Обсуждали, над чем стоит поработать, что можно улучшить. Особенно если мне казалось, что взаимодействие в команде не на 100% гладкое.

На протяжении всего времени мне давали исключительно положительную обратную связь. Говорили, что команда мной довольна: я соответствую заявленному уровню технической подготовки, легко вхожу в контакт, приятен и адекватен в общении. Руководство отдельно подчеркивало мою оперативность в коммуникации, вовлеченность в задачи и ответственное отношение к работе.

Выслали документы на увольнение задним числом

Примерно через 2,5 месяца после начала испытательного срока мне сообщили, что заказчик выразил желание, чтобы часть команды была официально оформлена через его юридическое лицо. Мне предложили уволиться из «Эвасофт» и подписать новый трудовой договор, напрямую с компанией заказчика. При этом подчеркивалось, что суть работы не изменится: те же задачи, команда, руководитель. Я согласился.

Через несколько дней после нашего разговора о переводе я решил уточнить: планируется ли повышение зарплаты по итогам испытательного срока, как мы договаривались изначально. На встрече с PM и директором мое предложение по сумме было одобрено. Там же они подтвердили, что испытательный срок я успешно прошел.

Однако вскоре выяснилось, что новый договор хотят заключить не на год, как мы обсуждали изначально, а лишь на шесть месяцев. Я решительно отказался: в таком случае договор заканчивался бы в разгар зимних праздников, найти новую работу в России в этот период крайне сложно. Директор заверил, что обсудит ситуацию с руководством юридического лица, куда меня предполагалось перевести.

Вскоре со мной связалась компания заказчика — написали в Telegram, сообщили, что готовят документы. Но, к моему удивлению, первым делом мне прислали форму увольнения, датированную «вчерашним числом». На вопрос, почему так, ответили, что это необходимо, чтобы ускорить оформление в новой компании.

Новый трудовой договор прислали позже. Он действительно был на шесть месяцев, несмотря на мои возражения. Кроме того, юридически он был составлен совсем иначе, с множеством новых условий — настолько, что требовалась консультация юриста. Я решил не подписывать его и даже не стал детально изучать до тех пор, пока не будут обсуждены мои условия. Генеральный директор пообещал еще раз поднять вопрос перед руководством.

Спустя примерно пять дней я случайно увидел на rabota.by объявление: в белорусское юрлицо ищут специалиста на ту же позицию, но уже в формате самозанятости. Это показалось странным. Я решил перечитать свой прежний трудовой договор — и обнаружил, что он был удален из «облака», где ранее хранился.

«Компания имеет право прекратить сотрудничество»

Еще 13 июня я спокойно продолжал работать — у нас как раз проходила командная ретроспектива. На ней была отмечена моя высокая продуктивность, никаких претензий к работе озвучено не было.

В первые недели я погружался в проект: архитектура оказалась нестандартной, поэтому не все код-ревью я проходил с первого раза — но это нормальный процесс адаптации. В целом же со временем моя работа не вызывала нареканий.

Однако сразу после ретро со мной связался генеральный директор и прямо заявил: проект, на котором я работал, закрывается. А поскольку мой испытательный срок еще не завершен, компания якобы имеет право прекратить сотрудничество в одностороннем порядке.

Но, согласно Трудовому кодексу РФ, увольнение на испытательном сроке возможно только при наличии веских оснований, которые должны быть документально подтверждены. Вместо этого мне предложили уволиться «по соглашению сторон», при этом формулировка звучала так, будто инициатива должна исходить именно от меня. Когда я отказался, мне пригрозили увольнением «по статье» — за непрохождение испытательного срока.

Я не согласился. И уже через несколько часов мне написали, что договор со мной расторгается. В качестве основания указали, что я якобы плохо справлялся с задачами. Но это касалось лишь первых недель, когда я только вникал в проект. Позже подобных претензий ко мне не высказывали.

Почти сразу мне заблокировали все доступы и удалили корпоративную почту. Тем не менее я продолжал отстаивать свои права — теперь уже через Telegram и личную почту. В тот момент я еще и заболел, открыл больничный, но всё равно занимался рабочим конфликтом.

Я запросил компенсацию — предлагал сумму в размере пяти окладов, надеясь, что хотя бы два мне компенсируют. Вместо этого компания начала присылать документы, где описывались действия, которых я не совершал. В частности, утверждалось, что я угрожал руководству и ставил под сомнение управленческие решения. На деле же я лишь сказал, что намерен разбираться с ситуацией законным путем — и, видимо, это восприняли как угрозу.

В итоге со мной рассчитались: оплатили отработанное время и больничный, выдали необходимые справки. Я, в свою очередь, направил обращения в прокуратуру и трудовую инспекцию. Рассматриваю и возможность обращения в суд. Пока ответа ни от одной инстанции не поступало.

Я до сих пор не понимаю, в чем причина увольнения. Ладно, если бы сказали сразу, что не согласны с моими условиями. Но мне пообещали, что попробуют договориться. А потом резко, в один день, поставили перед фактом: либо я ухожу, либо уволят по плохой статье. И, в конце концов, уволили.

Но я не могу понять: почему нельзя было сразу сказать, что меня уволят, если я не соглашусь на переход в другое юрлицо? Я все-таки рассчитывал на эту работу, в том числе и из-за финансовых проблем.

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