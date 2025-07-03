Российский непобедимый боксер сенсационно проиграл нокаутом титул чемпиона мира 3.07.2025, 10:15

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Перед схваткой ни один из букмекеров не верил в успех соперника.

27-летний российский боксер (Дагестан) Альберт Батыргазиев (12–1, 8 КО) потерпел первое поражение в карьере, уступив Джеймсу Диккенсу (37–5, 16 КО) в бою за временный титул чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе. Британец на ринге отеля Rixos Tersane Istanbul в Стамбуле (Турция) сенсационно выиграл нокаутом в четвертом раунде и отобрал чемпионский пояс у представителя России, пишет «Обозреватель».

Перед схваткой ни один из букмекеров не верил в успех Диккенса. На его победу принимались ставки с коэффициентом больше семи.

Поединок стал главным событием вечера бокса, организованного Международной боксерской ассоциацией (IBA) в Турции. В зале присутствовали звезды мирового бокса – Тайсон Фьюри, Теренс Кроуфорд, Роландо Ромеро, Джаррелл Миллер и Шэннон Бриггс. При этом президентом IBA остается россиянин Умар Кремлев, а сама организация лишена статуса олимпийской из-за решений МОК.

Батыргазиев уверенно начал бой, работая первым номером и занимая центр ринга. Он много атаковал корпус, старался навязать темп, однако уже во втором раунде стал пропускать встречные удары. Диккенс, действуя вторым номером, грамотно использовал движения на ногах и выбирал моменты для жестких контратак.

Российский непобедимый боксер сенсационно проиграл нокаутом титул чемпиона мира. Видео

В четвертом раунде британец подловил Батыргазиева плотной серией с обеих рук – левый сбоку, правый в голову и снова левый в челюсть. Россиянин рухнул на настил и не смог подняться до окончания отсчета. Судья зафиксировал чистый нокаут.

Таким образом, Диккенс завоевал титул временного чемпиона мира и совершил одну из самых громких побед в своей карьере. Для Батыргазиева это первое поражение в профи и серьезный удар по его репутации как одного из главных проспектов страны.

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