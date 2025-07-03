Что сжигает жир на животе: названы два простых способа 1 3.07.2025, 10:16

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Кардиолог из США раскрыла секрет.

Кардиолог из США Тиффани Пауэлл-Уайли в своем недавнем интервью заявила, что существует всего два простых способа, помогающих избавиться от жира на животе. При этом, подчеркнула специалист, важнейшее значение отводится не лишнему весу человека, а количеству висцерального жира.

Прежде всего, медик порекомендовала обязательно добавить в свою жизнь спортивные занятия. Чтобы забыть о неприятных складочках на животе, будет достаточно 150 минут в неделю заниматься аэробной нагрузкой. Уже совсем скоро вы заметите, что жировые ткани стали значительно уменьшаться.

Не менее важно и правильное питание. Врач утверждает, если вы хотите избавиться от жира на животе, обязательно забудьте об употреблении любых сладких газированных напитков. Вместо них добавьте в свой рацион побольше клетчатки. Также каждый день нужно есть цитрусовые, разнообразные фрукты, особенно яблоки, ячмень и отруби (в частности, овсяные и рисовые).

Кардиолог уверена (и это доказали несколько исследований), что всего-навсего 10 г растворимой клетчатки помогает сжечь примерно 4% висцерального жира.

Если вы будете соблюдать эти простые правила, то уже совсем скоро сможете легко избавиться от большого живота. Дополнительно, если у вас есть какие-либо вредные привычки (как курение или употребление алкоголя), от них также лучше отказаться. Это даст еще один большой толчок к похудению.

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