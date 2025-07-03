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Ночью над Беларусью можно было заметить редкое атмосферное явление

  • 3.07.2025, 10:25
Ночью над Беларусью можно было заметить редкое атмосферное явление
Фото: threads.com/@olyamur_photo

Считается, что эти облака состоят из кристаллов льда.

В ночь на 3 июля в разных регионах страны видели серебристые облака. «Зеркало» собрало фото, как выглядело это редкое природное явление.

Серебристые облака — это крайне разреженные облака, которые образуются в высших слоях атмосферы на высоте 80 км над поверхностью Земли. Считается, что они состоят из кристаллов льда. Они могут образовываться только при невероятно низких температурах и при наличии воды для образования кристаллов льда.

Посмотрите, как они выглядели этой ночью.

Фото: телеграм-канал «Метеовайб»
Фото: телеграм-канал «Метеовайб»
Фото: threads.com/@kriss.lancaster
Фото: threads.com/@ekaterina_atika
Фото: «Наш Край»
Фото: «Наш Край»
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