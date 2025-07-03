В Запорожской области уничтожена половина позиций операторов дронов РФ 3.07.2025, 10:30

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ГУР опубликовало уникальное видео.

Силы обороны на Запорожском направлении уничтожили почти половину позиций и мест проживания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны Украины.

Операцию провели Департамент активных действий ГУР МО Украины, Командование Воздушных Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, подразделение Flight Skull Сил беспилотных систем совместно с ОТГ «Запорожье» и ОСГВ «Таврия».

«В течение операции «Дроноцид» на участках ответственности Запорожского фронта бойцы украинских подразделений обнаружили 90 позиций и мест проживания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников. Уничтожено и повреждено - 42 объекта, где заседали российские убийцы», - говорится в сообщении.

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