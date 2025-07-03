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Зеленский и Трамп могут созвониться на фоне паузы в помощи США

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  • 3.07.2025, 10:58
Зеленский и Трамп могут созвониться на фоне паузы в помощи США

Что известно?

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп могут провести телефонный разговор на фоне приостановления помощи США. Разговор лидеров уже готовят.

Об этом сообщает Politico.

Издание Politico, ссылаясь на два источника, заявило, что США и Украина работают над организацией телефонного разговора между Зеленским и Трампом.

По данным издания, эта идея появилась во вторник, 1 июля, когда начали поступать сообщения о том, что США приостановили поставки оружия для Украины.

«США проинформируют Украину [о решении] сегодня в Киеве, и в ближайшее время будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским», - сказал европейский дипломат, знакомый с планами.

Он также добавил, что США считают это «не паузой» и «не приостановкой» помощи, поскольку находятся в процессе определения того, как лучше всего поддержать украинскую оборону.

Однако, по словам собеседника РБК-Украина, телефонный разговор Трампа и Зеленского начали готовить еще до того, как стала известна история с прекращением помощи.

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