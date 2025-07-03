В Крыму ликвидировали замкомандующего Черноморского флота РФ 3.07.2025, 11:09

Ильдар Ахмеров

К этому может быть причастна украинская разведка.

Стало известно о ликвидации в оккупированном Крыму замкомандующего Черноморского флота РФ Ильдара Ахмерова, сообщает «Главред».

Российские военные пропагандисты заявляют, что зам командующего ЧФ РФ Ильдар Ахмеров был ликвидирован в результате «коварного удара» со стороны Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По информации Telegram-канала «Без фильтров», Ахмеров был ликвидирован в ходе операции украинской разведки. Пока не сообщается никаких дополнительных подробностей, однако российские военкоры и блогеры уже требуют мести за спецоперацию, проведенную Киевом.

«Ожидаем ответных действий по центрам принятия решений», — говорится в публикации.

Информация о гибели Ахмерова в оккупированном Крыму пока не получила официального подтверждения со стороны ГУР МОУ.

Кто такой Ильдар Ахмеров

Ильдар Ахмеров окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова в 1987 году, затем в 2003 году — Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, а в 2013 году завершил обучение в Военной академии Генерального штаба России.

Ахмеров построил карьеру в военно-морском флоте, начиная с командования группой боевой части управления сторожевого корабля «Сторожевой» в 1987-1994 годах, а затем, в 2021 году, дослужился до звания контр-адмирала.

В 2023 году он занимал должность заместителя командующего Черноморским флотом, а с 2024 года — был начальником штаба и первым заместителем командующего Черноморским флотом.

Его имя включено в так называемую Книгу палачей украинского народа, где указано, что он «непосредственно участвует в планировании и организации российского вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года».

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