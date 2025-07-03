Лукашенко много лет скрывал важный факт из своей биографии 3.07.2025, 11:18

ИК-17

Это могло повлиять на психику диктатора.

Александр Лукашенко 1 июля, высказываясь о недавнем освобождении политических узников, упомянул, что когда-то работал заместителем директора завода стройматериалов, где трудились заключенные, и он с ними «был близок». «Меня когда-то определили, что я в жизни своей был надсмотрщиком в тюрьме. Никаким я надсмотрщиком не был, но, будучи заместителем директора завода строительных материалов, у нас осужденные работали», — сказал он. На первый взгляд, это звучит так, что Лукашенко руководил обычным предприятием, где кроме рядовых работников были и осужденные на ограничение свободы, «химики» — поскольку только таких трудоустраивают на «гражданские» предприятия (те, кто лишен свободы, работают исключительно внутри колонии). Но так ли это на самом деле?

«Зеркало» поискало подробности и выяснило, что диктатор очень сильно завуалировал правду, оставив неясной важнейшую деталь, которая много лет скрывается из его официальной биографии.

Согласно биографии на сайте Александра Лукашенко, он действительно занимал должность заместителя директора комбината строительных материалов в Шклове с июня 1983 до марта 1985 года.

Однако что это за предприятие и где оно находилось? Согласно данным госреестра, Шкловский комбинат строительных материалов и изделий давно не существует (юрлицо ликвидировано в 2008 году). Но работал он по адресу: Шкловский район, деревня Молодежная, 2. Деревни, кстати, сегодня тоже нет: еще в 1997 году она была включена в состав Шклова. Находилась она в районе нынешних улиц Молодежной и Заводской.

Там же, через дорогу, по адресу 1-я Заводская, 8, размещается комплекс исправительной колонии № 17. Теперь прямо через забор от нее находится филиал «Домостроение» шкловского завода газетной бумаги (сам он по другую сторону от колонии). Был ли старый домостроительный комбинат на месте нынешнего или чуть дальше, сегодня выяснить сложно, так как территория сильно изменилась. Но он явно находился совсем рядом с ИК-17.

И работали на этом заводе именно — и только — заключенные, которые отбывали лишение свободы в данной колонии.

«Осужденные работали на Шкловском комбинате строительных материалов и изделий», — говорится в статье про ИК-17 на информационном портале Шкловского района. То есть это было закрытое предприятие для «спецконтингента».

«Официозные биографы тщательно скрывают тот факт, что этот комбинат расположен в учреждении УЖ 15/17, иначе говоря, в колонии. И рабочими комбината (около 120 человек) были заключенные», — писал политолог Валерий Карбалевич в своей книге «Александр Лукашенко: политический портрет», вышедшей в 2010-м.

Еще ранее, в 2003 году, Василий Леонов — бывший первый секретарь Могилевского обкома партии (фактический руководитель области, где работал Лукашенко), а в 1993—1997 годах министр сельского хозяйства Беларуси — опубликовал мемуары «Работа над ошибками». В них он разместил фотокопию удостоверения личности Лукашенко. Это был выданный ему в 1983 году пропуск с печатями «Учреждения УЖ 15−17 МВД БССР» — так в советское время называлась исправительно-трудовая колония общего режима в Шклове.

В пропуске, выданном начальником колонии, значится, что Лукашенко занимает должность замдиректора комбината строительных материалов и изделий и имеет «право на вход в жилую и производственную зону учреждения». То есть он мог ходить по территории не только комбината, но и мест проживания заключенных.

Представленную выше копию фотографии из книги Леонова опубликовал в 2022 году политолог Дмитрий Болкунец. То, что снимок не подделка более позднего времени, подтверждает книга журналистов Павла Шеремета и Светланы Калинкиной «Случайный президент», вышедшая в 2004-м. В ней упоминается эта самая фотография из мемуаров Леонова с теми же деталями:

«Если бы Наталья Емельянова, составляющая биографию первого президента, обратилась за консультацией к бывшему первому секретарю Могилевского обкома партии, а позже — первому министру сельского хозяйства в правительстве Лукашенко Василию Леонову, то он помог бы восполнить и еще один пробел. В своей автобиографической книге «Работа над ошибками» Леонов обнародовал копию удостоверения личности Александра Григорьевича Лукашенко, согласно которому данный лысоватый человек в 1983—1985 годах работал в должности заместителя директора КСМиИ учреждения УЖ 15−17, то есть в колонии. В официальной биографии на это время приходится работа заместителем директора Шкловского комбината строительных материалов. Странное несоответствие документа и официальной биографии. И так практически по каждому этапу его жизненного пути — реальные данные серьезно отличаются от официальных», — писали Шеремет и Калинкина.

По мнению Карбалевича, опыт работы с заключенными колонии мог повлиять на Лукашенко.

«Работа в зоне весьма специфическая. Не каждый туда пойдет и не каждый выдержит. Кроме того, общение с тамошним контингентом может сказаться на личности человека, — отмечал политолог в своей книге. — Возможно, поэтому Лукашенко время от времени переходит на блатной жаргон. А в 2003 году во время посещения той самой шкловской колонии он, обращаясь к заключенным, произнес странную фразу: «Вы мои люди».

Однако в биографии Лукашенко об этом его специфическом опыте не упоминается, а строка о шкловском домостроительном комбинате выглядит так, будто будущий диктатор работал не на зоне, а был заместителем директора обычного «гражданского» завода. Собственно, и сам Лукашенко, как показало его выступление 1 июля, будто бы забыл, где провел почти два года своей карьеры.

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