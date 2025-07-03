Уимблдон 2025: сколько зарабатывают теннисисты на каждом этапе турнира

Уимблдон 2025: сколько зарабатывают теннисисты на каждом этапе турнира1
- 3.07.2025, 11:25
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Новый рекод призового фонда.
Организаторы теннисного турнира Уимблдон-2025 объявили о рекордном призовом фонде — $68,4 млн (эквивалент £53,5 млн). Это на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Победители мужского и женского одиночного разрядов получат по $3,8 млн (£3 млн) — на $380 тыс. больше, чем в 2024 году, пишет британское издание Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Также увеличены выплаты для участников, выбывших в ранних стадиях. Проигравшие в первом раунде теперь получат $84,500 (£66,000), что на 10% больше, чем в прошлом году.
Призовые в одиночном разряде (мужчины и женщины):
1-й раунд — $84,500
2-й раунд — $126,500
3-й раунд — $194,000
4-й раунд — $306,000
Четвертьфинал — $510,000
Полуфинал — $988,000
Финалист — $1,935,000
Победитель — $3,800,000
Парный разряд (на пару):
1-й раунд — $21,100
Финал — $860,000
Смешанный парный разряд (на пару):
1-й раунд — $5,750
Финал — $171,000
Турниры среди игроков в инвалидных колясках:
Победитель одиночного разряда — $86,500
Победители парного разряда (на пару) — $38,000