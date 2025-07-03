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Уимблдон 2025: сколько зарабатывают теннисисты на каждом этапе турнира

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  • 3.07.2025, 11:25
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Уимблдон 2025: сколько зарабатывают теннисисты на каждом этапе турнира

Новый рекод призового фонда.

Организаторы теннисного турнира Уимблдон-2025 объявили о рекордном призовом фонде — $68,4 млн (эквивалент £53,5 млн). Это на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Победители мужского и женского одиночного разрядов получат по $3,8 млн (£3 млн) — на $380 тыс. больше, чем в 2024 году, пишет британское издание Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Также увеличены выплаты для участников, выбывших в ранних стадиях. Проигравшие в первом раунде теперь получат $84,500 (£66,000), что на 10% больше, чем в прошлом году.

Призовые в одиночном разряде (мужчины и женщины):

1-й раунд — $84,500

2-й раунд — $126,500

3-й раунд — $194,000

4-й раунд — $306,000

Четвертьфинал — $510,000

Полуфинал — $988,000

Финалист — $1,935,000

Победитель — $3,800,000

Парный разряд (на пару):

1-й раунд — $21,100

Финал — $860,000

Смешанный парный разряд (на пару):

1-й раунд — $5,750

Финал — $171,000

Турниры среди игроков в инвалидных колясках:

Победитель одиночного разряда — $86,500

Победители парного разряда (на пару) — $38,000

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