Экс-посол США в Украине раскритиковал решение Трампа приостановить поставки оружия ВСУ

Экс-посол США в Украине раскритиковал решение Трампа приостановить поставки оружия ВСУ2
- 3.07.2025, 11:33
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Противники могли получить сигнал о слабости Америки.
Решение администрации Дональда Трампа приостановить поставки военной помощи Украине, в том числе ракет для систем ПВО, является вредным не только для Киева. Оно также сигнализирует о слабости Соединенных Штатов Америки, что не останется без внимания противников Вашингтона.
Об этом в комментарии «Укринформу» сказал Стивен Пайфер, экс-посол США в Украине (1998-2000 гг.). Сейчас он является сотрудником Стэнфордского Центра международной безопасности и сотрудничества, а также старшим сотрудником Института Брукингса.
В целом такой шаг администрации Трампа Пайфер назвал ошибочным.
«Решение администрации Трампа сократить поставки оружия в Украину является крайне ошибочным», – сказал он.
Бывший высокопоставленный дипломат подчеркнул, что в Белом доме не понимают – если Москва победит в своей неоимпериалистической войне против Украины, «Россия будет представлять большую угрозу для Европы и жизненно важных интересов безопасности США».
«Это решение также сигнализирует о слабости для других потенциальных американских противников», – резюмировал бывший посол.