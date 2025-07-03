закрыть
3 июля 2025, четверг, 12:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-посол США в Украине раскритиковал решение Трампа приостановить поставки оружия ВСУ

2
  • 3.07.2025, 11:33
  • 1,126
Экс-посол США в Украине раскритиковал решение Трампа приостановить поставки оружия ВСУ
Стивен Пайфер

Противники могли получить сигнал о слабости Америки.

Решение администрации Дональда Трампа приостановить поставки военной помощи Украине, в том числе ракет для систем ПВО, является вредным не только для Киева. Оно также сигнализирует о слабости Соединенных Штатов Америки, что не останется без внимания противников Вашингтона.

Об этом в комментарии «Укринформу» сказал Стивен Пайфер, экс-посол США в Украине (1998-2000 гг.). Сейчас он является сотрудником Стэнфордского Центра международной безопасности и сотрудничества, а также старшим сотрудником Института Брукингса.

В целом такой шаг администрации Трампа Пайфер назвал ошибочным.

«Решение администрации Трампа сократить поставки оружия в Украину является крайне ошибочным», – сказал он.

Бывший высокопоставленный дипломат подчеркнул, что в Белом доме не понимают – если Москва победит в своей неоимпериалистической войне против Украины, «Россия будет представлять большую угрозу для Европы и жизненно важных интересов безопасности США».

«Это решение также сигнализирует о слабости для других потенциальных американских противников», – резюмировал бывший посол.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков
Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип