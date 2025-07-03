«Нет картошки – ешьте креветки» 3 3.07.2025, 11:39

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иллюстративное фото Deposit / East News

В белорусских магазинах сложилась парадоксальная ситуация.

Читатели «Белсата» рассказывают, что в белорусских магазинах в последнее время большой ассортимент креветок, причем есть очень приятные предложения по цене. Постарались разобраться, откуда в Беларуси так много креветок, а также нашли подозрительный рост закупок из ЕС на фоне прекращения продаж из Евросоюза в Россию.

«Какие угодно можно найти»

Один из читателей говорит, что выбор креветок большой, но некоторые из них странно пахнут, а кот перестал их кушать.

Другой собеседник подтверждает, что в магазинах «богато и недорого»:

«Креветки есть даже в дешевых магазинах, например, в «Доброцен» [российская сеть] – по 27 рублей. В «Евроопте» какие угодно можно найти. И большие, и маленькие, и на развес, и в упаковках. Это картофеля нет – по 4,5 рубля из Казахстана и еще неизвестно откуда, а креветки есть».

На сайте e-dostavka мы нашли 20 видов креветок и мяса из них, а на сайте сети Green вообще 27 предложений. Большая часть – из России, но есть также из Индии, Китая, Вьетнама и даже Эквадора. Совсем немного, но нашлись продукты белорусского производства.

Самое дешевое предложение – российские креветки VICI, варено-мороженые в панцире. На скидке они стоят 22,99 рубля за килограмм, а обычная цена – 28,05 рубля. Есть еще товары, близкие по цене, но есть и много российских креветок по 70–75 рублей за килограмм.

Креветки из Вьетнама обойдутся скорее всего в 80–100 рублей за килограмм, но есть и по 57 рублей.

Китайских креветок немного – 57 рублей за килограмм. Индийские – по 62,5 рублей, а из Эквадора стоят почти 66 рублей.

Скриншот: edostavka.by

Из белорусских креветок мы нашли только одни – креветка белоногая от «Санта Бремор» за 30,49 рубля за килограмм. Есть мясо креветок этой же фирмы за 53–56 рублей за килограмм.

Белорусские креветки не совсем белорусские

В Беларуси действительно есть креветки – в озере Белое, недалеко от Белоозерска. Ради эксперимента их запустили туда еще в 1982 году. Креветки смогли прижиться, поскольку озеро теплое – его используют как водоем-охладитель для местной электростанции. При этом креветки из озера служат кормом для рыб, а не продаются в магазинах.

Первая креветочная ферма в Беларуси появилась совсем недавно – в деревне Ольховцы в Ляховичском районе. Однако до прилавка беларусским креветкам еще далеко.

«Последние полгода разбираюсь с процессом выращивания. Все оказалось не так просто, как в книге и на видео в YouTube. Вроде, с ростом разобрались. Сейчас вопрос размножения – это ключевая история. Если с этим получится, значит, ферма получилась», – рассказал весной 2025 года владелец фермы Владимир Готовчиц.

Значит, белорусские креветки в магазинах пока не беларусские. «Санта Бремор», чья продукция продается как белорусская, закупает сырье за рубежом. Владелец компании Александр Мошенский еще после санкций против России в 2014 году пояснил, как в РФ попадают беларусские креветки – просто перерабатываются чужие. Если иностранные креветки отварить или сделать мясо креветки, то они уже считаются переработанным белорусским продуктом.

«Для тех, кто в России иронизирует по поводу белорусских креветок или мидий, уточню, что, в отличие от Российской Федерации, беларусские стандарты не допускают рассматривать фасовку как операцию по переработке… Мы делаем из них готовый продукт – это либо вареная креветка IQF (замороженная индивидуально), либо пресервы из морепродуктов, то есть достигаем глубины переработки», – сказал Мошенский.

Действительно, если посмотреть на креветки из Вьетнама, которые привозит John Dory, то в описании состава говорится, что это просто креветка замороженная. Состав белорусской креветки от «Санта Бремор»: креветка, соль, перец черный, перец душистый, вода питьевая (защитная ледяная оболочка).

Закупка креветок в ЕС выросла в 10 раз за пять лет

Если смотреть на зарубежные закупки Беларуси, то предложение креветок действительно должно было расшириться. Например, китайские креветки за последние пять лет продавались в Беларусь только в 2023 и 2024 годах, но объемы не очень большие. По данным китайской таможни, Беларусь заплатила за замороженные креветки из Китая $102 тысячи в 2023 году и $58,5 тысяч в 2024 году.

Фото: Sipa Asia / Sipa USA / East News

Также индийских креветок стали больше привозить в Беларусь. По данным индийского статистического ведомства, если в 2020 году Беларусь закупила их на $0,21 млн, то в 2024 году – на $1,54 млн.

России также необходимо девать куда-то свои креветки, которые не хотят покупать в ЕС после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. Это может быть причиной разнообразия предложения российских креветок в белорусских магазинах.

Заметный рост закупок наблюдается и из Европы. Согласно Евростату, если в 2020 году Беларусь закупила замороженных креветок почти на полмиллиона евро, то в 2024 году – уже более чем на €6 млн. В физическом выражении закупки выросли в 10 раз – с 139,5 тонн до 1368 тонн. Это рекордный объем за последние 10 лет. Рост совпал с тем, что в 2022 году поставки креветок из ЕС в Россию сильно сократились, а в 2023 году и 2024 году их не было вообще.

Возможно, часть европейских закупок Беларусь перепродает в Россию. По данным Рыбного союза России, поставки рыбы и морепродуктов из Беларуси в Россию выросли на 20% в 2024 году и составили около 115 тысяч тонн. Судя по доступным данным за 2023 год, рост был и тогда. Российское Федеральное агентство по рыболовству сообщало, что за январь – сентябрь 2023 года рост к соответствующему периоду 2022 года составил 25%. Тогда готовой и консервированной продукции из ракообразных и моллюсков было продано 4,9 тысячи тонн (или 6% от общего объема продаж в Россию).

При этом Беларусь стала также продавать в ЕС немного креветок. В 2024 году замороженные креветки впервые за последние пять лет поехали из Беларуси в ЕС – в Литву и Польшу – всего 37 тонн. Учитывая, что своих креветок в Беларуси нет, то это креветки, закупленные в других странах.

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