Крупнейший пороховой завод России загорелся под Тамбовом 2 3.07.2025, 11:45

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Погибли три человека.

В городе Котовск в Тамбовской области в ночь на 3 июля три человека погибли в ходе пожара на одном из предприятий, сообщил врио губернатора Евгений Первышов со ссылкой на главу Котовска Алексея Плахотникова. Еще три человека пострадали, двое из них доставлены в больницу. «По предварительным данным, причиной стало нарушение технологических процессов», — написал руководитель региона в телеграм-канале.

Губернатор не уточнил название предприятия, на котором произошло ЧП. В то же время издание «Твердый знак Тамбов» пишет, что речь идет о тамбовском пороховом заводе (входит в «Ростех»), который находится в Котовске и является одним из крупнейших в России. Предприятие, согласно открытым источникам, производит пироксилиновые пороха для всех видов оружия и сухопутных, морских и авиационных артсистем, выпуская более 200 видов продукции военного и гражданского назначения.

Завод с начала войны в Украине как минимум пять раз становился целью ударов украинских войск. Последние два налета дронов ВСУ произошли в июне и мае 2025 года. В частности, в ночь на 11 июня в ходе массированной беспилотной атаки на Тамбовскую область «в результате падения одного из сбитых БПЛА» случился пожар, сообщал Первышов. Baza и Mash писали, что под атаку попал пороховой завод в Котовске. По данным Astra и «ВЧК-ОГПУ», загорелся один из складов боеприпасов.

До этого предприятие подверглось налету украинских дронов 29 мая. Тогда пожар вспыхнул на крыше одного из складов, обошлось без пострадавших. Также налеты на завод имели место в январе этого года, в июле 2024-го и в ноябре 2023-го. Существенных повреждений предприятие не получило и продолжило выпуск продукции.

Минобороны в своей сводке за 3 июля не сообщало об уничтожении украинских беспилотников в Тамбовской области (всего над регионами РФ сбили 69 целей). Однако Росавиация ночью докладывала о временных ограничениях на прием и отправку самолетов в аэропорту Тамбова.

После пожара на заводе было открыто уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ), сообщила пресс-служба управления СК по Тамбовской области. На заводе работает следственная группа.

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