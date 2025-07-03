Сегодня в Беларуси – рекордная жара 2 3.07.2025, 11:52

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Вероятно, будет побит температурный рекорд дня.

В этом году 3 июля в Беларуси прогнозируют чрезвычайную жару «Белгидромет» объявил оранжевый уровень опасности.

Днем 3 июля на большей части Беларуси максимальная температура воздуха составит +30..+34 °С, местами по юго-западу, включая Брест, достигнет и +35. В Минске прогнозируют +30..+31. Повсюду солнечно, без осадков и без сильного ветра.

Вероятно, будет побит температурный рекорд дня: теплее всего 3 июля было в 2016 году, когда температура достигала всего лишь +32,1. Холоднее всего было в ночь на 3 июля 1995 года, когда воздух охлаждался до +6,3. А в 1948 году в этот день выпало 40,6 мм осадков.

Уже 4 июля станет прохладнее: прогнозируют, что на большей части территории Беларуси будет около +20, только по самому юго-востоку более +25. Выходные обещают быть умеренно жаркими, но в понедельник, по предварительным прогнозам, придет новая волна жары – снова будет до +33 на юге.

Климат в Беларуси, как и во всем мире, меняется, температуры становятся непредсказуемыми. 3 июля до Беларуси дошла волна жары, которая уже поджарила запад и центр Европы. Причем Беларусь – среди европейских стран, где скорее всего теплеет климат. Растет количество экстремальных погодных явлений: беларусы уже не так удивляются торнадо. Июнь в Беларуси выдался на 1,2 °С холоднее нормы и намного влажнее нормы. Май был на 2,5 градуса холоднее климатической нормы и чрезвычайно дождлив, картофель померзл. Апрель был теплее нормы на 1,5 градуса, март – теплее на 4,4 градуса, февраль – на 1 градус холоднее, январь – даже на 5,3 градуса теплее. Январь-2025 стал самым теплым за историю наблюдений, зато можно было ходить за грибами.

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