Какие мужчины больше нравятся женщинам: упитанные или худощавые и мускулистые? 6 3.07.2025, 12:04

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Ученые опровергли популярное мнение.

Как жировые запасы у мужчин влияют на их привлекательность, решили выяснить ученые из Китая, США и Великобритании. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Personality and Individual Differences.

Cпециалисты исследовали влияние ожирения на физическую привлекательность мужчин с точки зрения эволюционной приспособленности. Следовательно, и наиболее привлекательный для потенциальных партнеров.

В рамках работы они провели эксперимент, в котором приняли участие 238 мужчин и женщин из Китая, Литвы и Великобритании. Им демонстрировали 15 черно-белых изображений мужских тел.

Мужчины на снимках имели разное соотношение плеч к талии, показатели индекса массы тела (ИМТ) от 20,1 до 33,7 и процент жира в организме от 5,9% до 37,2%.

Индекс массы тела — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.

Лица людей на фото были размытыми, а их рост невозможно было определить. Таким образом исследователи постарались избежать влияние других факторов на восприятие снимков.

Участники эксперимента должны были распределить фотографии по степени привлекательности.

В результате самыми привлекательными посчитали мужские тела с ИМТ в диапазоне от 23 до 27. Избыточным весом считается уровень от 25 до 30.

Самым значимым параметром привлекательности мужского тела оказался процент жировой ткани. Отношение плеч к талии тоже влияло на привлекательность, но незначительно, пишет Naked Science.

Полученные в исследовании данные расходятся с распространенным мнением о том, что главные составляющие привлекательности мужского тела — это мускулистость и V-образный торс.

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