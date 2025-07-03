«Лукашенко выглядел очень нервным и постоянно оправдывался» 1 3.07.2025, 12:21

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Почему диктатору все время приходится унижаться?

Выступление Александра Лукашенко на собрании по случаю «дня независимости» — традиционное и в какой-то степени рутинное мероприятие. Обычно оно проходит по одному и тому же привычному шаблону, пишет Валерий Карбалевич в статье для «Радыё Свабода».

На этот раз привычный шаблон сломался. Александр Лукашенко выглядел очень нервным и постоянно оправдывался.

Прежде всего, он оправдывался по поводу даты празднования «дня независимости»:

«Выбор даты нашего главного государственного праздника исторически обоснован и принят сердцем каждого из нас, каждого белоруса. В этом выборе - воля не только нас, современников, которые не могли поступить иначе, но наших отцов и дедов».

Прошло почти 30 лет с тех пор, как Лукашенко придумал эту искусственную дату «дня независимости» Беларуси, а ему до сих пор все еще приходится оправдываться.

Фантасмагорическая картина мира

На этот раз речь Лукашенко почти ничего не было о достижениях и социально-экономической жизни. Он в основном «разоблачал врагов» — внешних и внутренних. И делал это как-то остервенело, с надрывом, много говорил от себя, отступая от написанного текста. Значительную часть времени уделял разоблачению коварного Запада, рассказывая о «гитлеровском Евросоюзе».

Иногда нарисованная им картина мира выглядела фантасмагорично, как поток странного сознания.

Вот, например, такой сюжет:

«А посмотрите, что происходит во Франции, Великобритании, Германии. Не потому, что я нагнетаю обстановку. Там правительства меняются каждые год-два. Это о многом говорит. Значит, у себя натворили и не хвостом хотят замести свои преступления, а через удары по мирному населению, как это произошло в беззащитной Газе или при нанесении ударов по Ирану…»

Какое отношение Франция, Великобритания и Германия имеют к событиям в Газе, ударам по Ирану? Какие преступления они хотят «замести»?

Или вот еще один сюжет. Лукашенко уверяет, что западные страны «хотят воевать против нас, в том числе и против Украины (славянских народов - мы всегда им поперек горла)». Но против Украины сейчас воюет другое государство - Россия, которой режим Лукашенко помогает.

Похоже, диктатор живет в своей фантастической реальности и пытается навязать ее всей стране.

Иранский сюжет

Лукашенко много раз упоминал об ударах по Ирану, возвращаясь к этой теме снова и снова. Это его глубоко затронуло. Потому что здесь легко провести параллели с Беларусью. В том смысле, что обе страны стремятся обладать ядерным оружием, и вот к чему это привело в случае с Ираном. Более того, Лукашенко оправдывает намерение Ирана обладать ядерным оружием:

«Почему страна, которая обладает ядерным оружием, должна бомбить такую же страну, которая пусть даже, может быть, стремится к этому (чтобы себя защитить). Какое право она имеет бомбить?»

С другой стороны, Лукашенко фактически признает, что идея размещения ядерного оружия на территории Беларуси не очень популярна. И вполне логично, что сомнения усилились в связи с иранскими событиями.

«Я понимаю некоторых, которые говорят, что разместили ядерное оружие в Беларуси и подставили себя под удар», - сказал Лукашенко.

Однако он убежден, что такая идея была навязана извне. Это была вторая история, когда Лукашенко пришлось оправдываться.

О переговорах с Китом Келлогом

Затем Лукашенко значительную часть своего выступления посвятил переговорам с американской делегацией во главе со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. Видимо, этот вопрос получил большую резонанс в обществе, в том числе и среди его сторонников. Мол, это какой-то поворот в политике, пришлось «прогнуться» перед США и т. д. И снова Лукашенко пришлось оправдываться, объясняться.

Здесь, во-первых, он утверждает, что «никогда не гнушался разговаривать с людьми, которые, как говорят дипломаты, не равны ему по статусу». Можно предположить, что нему были какие-то упреки в этом вопросе.

Во-вторых, Лукашенко объясняет причины, по которым он пошел на эти переговоры. Главное из них — американская администрация, якобы, наконец-то признала его «президентом»:

«То, что с вашим «президентом» обсуждают обстановку в мире, - это уже неплохо. Значит, уважают точку зрения… Те, которые раньше слово «президент» после 2020 года не выговаривали. Сегодня они приезжают к «президенту». Говорят о том, что в Беларуси, оказывается, есть «президент», и с ним нужно разговаривать, потому что от имени белорусского народа он что-то определяет».

В рассказе четыре раза (!) упоминается слово «президент». Из этого можно сделать вывод о масштабах комплекса непризнания, которым страдает правитель Беларуси.

Однако, судя по всему, Лукашенко очень недоволен реакцией на эти переговоры как в Беларуси, так, возможно, и в России.

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