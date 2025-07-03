NI: Останется ли Си Цзиньпин пожизненным лидером Китая?
- 3.07.2025, 12:28
Вероятным преемником Си называют технократа Ван Янга.
В Китае ходят слухи о скором уходе председателя КНР Си Цзиньпина, который с 2012 года правил страной железной рукой, став самым влиятельным лидером с эпохи Мао Цзэдуна. Известный аналитик Грегори Копли сообщил СМИ, что вокруг власти Си происходят серьезные внутренние конфликты, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
За последнее время из окружения Си начали исчезать даже его ближайшие военные союзники — не по обычным антикоррупционным причинам, а, вероятно, из-за борьбы между фракциями Коммунистической партии Китая (КПК). Кроме того, Си стал путешествовать с минимальной охраной, а его жена давно не появляется на публике — признаки напряженной ситуации.
Конфликт между фракциями КПК длится уже много лет. Си стремился убрать всех оппонентов, добившись максимальной концентрации власти. Однако эта политика привела к уязвимости и внутренним расколам, особенно на фоне экономических проблем, протестов и международной изоляции Китая.
Вероятным преемником Си называют технократа Ван Янга, а также влиятельного военного генерала Чжан Юся, который играет ключевую роль в контроле над армией. Вместе с другими представителями старой элиты они могут возглавить переходный период и изменить курс Китая.
Новая власть, по прогнозам, будет склонна к более прагматичной политике, стремясь снизить напряженность с Западом и восстановить экономические связи, которые при Си значительно ослабли. Это также уменьшит вероятность военного конфликта с Тайванем.
Если слухи подтвердятся, уход Си Цзиньпина станет одним из самых значительных политических событий в Китае за последние десятилетия, знаменуя смену эпох и возможный поворот к более умеренному курсу.