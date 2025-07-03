В «Минск-Мире» начали продавать двухуровневые квартиры
- 3.07.2025, 12:38
Стало известно, сколько стоит метр.
То, что в «Минск-Мире» возводятся дома с двухуровневыми квартирами, — не секрет. «Трейлер» показали еще в середине марта этого года. Увиденное впечатлило. По сравнению с привычными «свечками» это новый уровень. Да и строились дома нестандартным способом — без привлечения средств дольщиков, пишет Onliner.
Восьмиэтажки, расположенные в квартале Happy Planet, получили имена «Сад Эрмитаж» и «Калемегдан» (это название отсылает нас к одному из старейших парков в Европе, расположенному в Белграде). И как раз в «Калемегдане» сегодня квартиры стали доступны всем желающим. А точнее, тем из них, у кого накоплены солидные суммы денег.
Еще когда проект только анонсировали, СМИ предполагали, что жилье такого формата будет довольно дорогим: малоэтажка (по нынешним временам), огромные окна, нестандартная планировка. А еще вид на будущий парк.
Как же «Калемегдан» выглядит изнутри? Вероятно, так же, как и «Сад Эрмитаж», в котором журналисты успели побывать на прошлой неделе. На первом этаже квартир нет — только лобби и коммерческие помещения.
Жилье начинается со второго уровня. Два лифта, изогнутый коридор, ряд входных дверей (находятся они только по одной стороне, вдоль другой — окна подъезда). Всего на этаже 11 квартир с высокими, более пяти метров, потолками (такие «ударные» показатели только в зоне второго света, в спальне и санузлах все стандартно).
Квартиры, расположенные в торцах здания, имеют наибольшую площадь — примерно 61,5 «квадрата». На первом уровне поместились 6-метровая комната (на плане обозначена как детская, но площадь скорее кабинетная или гардеробная), совмещенный санузел и кухня-гостиная, из которой «вырастает» лестница на второй этаж. Наверху — 15-метровая спальня с застекленной лоджией и еще один санузел.
Панорамные окна выходят строго в сторону будущего парка. Из спальни открывается вид во двор.
Основная масса квартир имеет площадь от 48,5 до 53,1 квадратного метра. Планировка, в принципе, такая же, как и в предыдущем случае, только без маленькой комнаты на первом уровне. И площадь спальни заметно меньше — места хватит только на кровать и две небольшие тумбочки.
Как рассказывал директор ИООО «Дана Астра», возведение этих домов было своего рода экспериментом, инвестора пришлось убеждать рискнуть. Но оно того стоило. «В доме всего 77 квартир, а заявок от желающих — более 200», — делился информацией Петар Петров.
Стоимость метра, как мы и предполагали, немаленькая (хорошо, что учитываются метры квадратные, а не кубические, иначе было бы не рассчитаться).
Итак, в тех самых просторных торцевых квартирах «квадрат» оценили в 2340−2380 евро по курсу (правый и левый торец соответственно). Любопытно, что от этажа стоимость не зависит: хоть второй, хоть восьмой — все одно. Полная стоимость квартиры — примерно 142 740 евро и 146 370 евро. И это при стопроцентной оплате. В случае рассрочки стоимость метра подбирается к 2600 евро в эквиваленте.
Двухуровневые квартиры, расположенные в середине дома, оценили в 2470−2540 евро по курсу за «квадрат». Опять же независимо от этажа. То есть полная стоимость такой двушки — около 131 157 и 124 206 евро. В случае рассрочки метр становится еще дороже: почти 2800 евро в эквиваленте.