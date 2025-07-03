Конфликт России и Азербайджана: чем может закончиться эскалация
- 3.07.2025, 12:39
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Москва слишком слаба.
Россия пока слаба для военного вмешательства на Южном Кавказе и давления на отдельные страны. Кремль поймет, что переговоры лучше, чем конфронтация.
Аналитик по вопросам Южного Кавказа Польского института международных отношений Войцех Войтасевич в комментарии РБК-Украина отметил, что власти Азербайджана заинтересованы не в подчинении России, а в проведении многовекторной внешней политики. Это подчеркивает независимость и настойчивость Азербайджана.
Азербайджан может позволить себе такую позицию после победы в Карабахе, а также благодаря сильной армии и военной поддержки Турции и Израиля. Поэтому силовое давление на Баку малоэффективно.
При этом, по словам аналитика, Москва слаба, чтобы давить военным путем, поэтому позже может перейти к переговорам.
«Из-за конфликта в Украине Россия сейчас слишком слаба, чтобы осуществлять военное вмешательство в регионе Южного Кавказа для давления на отдельные страны. Рано или поздно Кремль поймет, что закулисные переговоры с Ильхамом Алиевым (президентом Азербайджана - ред.) дадут лучшие результаты, чем открытая конфронтация», - отметил Войтасевич.