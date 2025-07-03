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Еще один белорусский банк отказался от USSD-банкинга

  • 3.07.2025, 12:41
Еще один белорусский банк отказался от USSD-банкинга

Как теперь проверять баланс и блокировать карту?

Еще один белорусский банк — МТБанк — объявил о закрытии USSD-банкинга. Уже через месяц клиенты этого финансового учреждения не смогут проверить баланс карты, уточнить остаток платежа по кредиту или заблокировать утерянную карту с помощью оперативного короткого USSD-запроса. «Телеграф» узнал, какую альтернативу предложили клиентам.

В пресс-службе МТБанка сообщили, что USSD-запросы перестанут работать уже со следующего месяца — с 1 августа 2025 года. Но без оперативной поддержки по рядовым операциям, не требующим обращения в офис банка, клиентов не оставят — все функции USSD-банкинга пообещали перенести в фирменное приложение финансового учреждения.

Таким образом, проверить баланс карты, заблокировать или разблокировать карту и выполнить иные действия с картой и счетом, которые раньше можно было делать посредством USSD-запросов, с 1 августа будет можно через:

приложение мобильного банка Moby,

интернет-банкинга «Мой Банк»,

звонок в контакт-центр.

МТБанк — не единственное финансовое учреждение, работающее в Беларуси, которое отказалось от USSD-запросов, продвигая при этом фирменные мобильные приложения: в 2018 году от них отказался БПС-Сбербанк, перевел своих клиентов на Интернет-банкинг, М-Банкинг и СМС-банкинг и Беларусбанк.

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