Еще один белорусский банк отказался от USSD-банкинга
- 3.07.2025, 12:41
Как теперь проверять баланс и блокировать карту?
Еще один белорусский банк — МТБанк — объявил о закрытии USSD-банкинга. Уже через месяц клиенты этого финансового учреждения не смогут проверить баланс карты, уточнить остаток платежа по кредиту или заблокировать утерянную карту с помощью оперативного короткого USSD-запроса. «Телеграф» узнал, какую альтернативу предложили клиентам.
В пресс-службе МТБанка сообщили, что USSD-запросы перестанут работать уже со следующего месяца — с 1 августа 2025 года. Но без оперативной поддержки по рядовым операциям, не требующим обращения в офис банка, клиентов не оставят — все функции USSD-банкинга пообещали перенести в фирменное приложение финансового учреждения.
Таким образом, проверить баланс карты, заблокировать или разблокировать карту и выполнить иные действия с картой и счетом, которые раньше можно было делать посредством USSD-запросов, с 1 августа будет можно через:
приложение мобильного банка Moby,
интернет-банкинга «Мой Банк»,
звонок в контакт-центр.
МТБанк — не единственное финансовое учреждение, работающее в Беларуси, которое отказалось от USSD-запросов, продвигая при этом фирменные мобильные приложения: в 2018 году от них отказался БПС-Сбербанк, перевел своих клиентов на Интернет-банкинг, М-Банкинг и СМС-банкинг и Беларусбанк.