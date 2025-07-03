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WSJ: Чтобы закончить войну, Трамп должен принять два важных решения

  • 3.07.2025, 12:43
WSJ: Чтобы закончить войну, Трамп должен принять два важных решения
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

Это заставить Кремль пойти на переговоры.

Вашингтон отказал Киеву в ракетах к комплексу Patriot, ракетах Hellfire и боеприпасах к гаубицам. Это не только враждебный акт по отношению к Украине, но и большой плюс для Путина, сообщает The Wall Street Journal.

В Пентагоне заявили, что якобы запасы именно этих боеприпасов ограничены. Инициатором такого решения выступил Элбридж Колби, покровителем которого в Белом доме является вице-президент Ди Вэнс, а за пределами администрации Трампа – журналист Такер Карлсон.

Колби заявил, что запасы ракет и боеприпасов необходимы США для возможного противостояния с Китаем.

Однако эксперты заявляют, что такой подход к делу демонстрирует слабость США перед глобальными угрозами. Трамп всегда говорил, что хочет остановить войну в Украине. Однако такой шаг только увеличит не только количество смертей в Украине, но и затянет саму войну.

Если же Трамп таким решением хочет заставить обе стороны конфликта сесть за стол переговоров, то следующий шаг – одобрить новый законопроект Сената о санкциях против РФ и ее союзников.

Чтобы положить конец войне и добиться справедливого мира, необходимо ввести жесткие санкции против РФ и вооружить до зубов Украину.

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