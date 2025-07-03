FT: Пакистан пытается привлечь внимание Трампа
- 3.07.2025, 12:49
Нобелевская премия, криптовалюта и редкоземельные металлы.
Пакистан активно предлагает США сотрудничество в сферах майнинга биткоина и добычи редкоземельных металлов, а также выдвигает инициативу номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Страна пытается избежать высоких торговых тарифов и укрепить связи с Белым домом на фоне финансовых трудностей, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
Министерство финансов Пакистана ведет переговоры с США — крупнейшим торговым партнером страны, на долю которого приходится пятая часть экспорта. Тарифы на пакистанские товары могут достичь 29% с 9 июля, что существенно ударит по экономике.
Переговоры в Вашингтоне ведет и министр криптовалюты Пакистана. В числе возможных договоренностей — закупка американской хлопка и сои, а также стратегическое партнерство в сфере добычи минералов.
Главнокомандующий пакистанской армии Асим Мунир на встрече с Трампом обсуждал потенциал страны в майнинге биткоина и редкоземельных металлов. Мунир получил от Трампа кепку MAGA и символический ключ от Белого дома — кульминация многомесячной кампании по привлечению инвесторов, близких к бывшему президенту США.
Пакистан планирует создать стратегический резерв биткоина и выделить 2000 МВт электроэнергии на криптомайнинг. В феврале был создан криптовалютный совет для регулирования цифровых активов, а в апреле назначен советник — бывший CEO Binance Чанпен Чжао.
Кроме того, Пакистан подписал меморандум с криптокомпанией, поддерживаемой Трампом, о сотрудничестве в области блокчейна.
Пакистан также предлагает американским инвесторам разработать богатые залежи минералов в нестабильных западных регионах страны. Особенно интересен США минерал сурьма, используемый в аккумуляторах и огнезащитных материалах.
Эксперты отмечают, что такие инициативы помогают Пакистану оставаться в центре внимания Вашингтона и открывают новые возможности для диалога.