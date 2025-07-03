«150 человек сидят без денег полгода» 3 3.07.2025, 12:57

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Как обманывают белорусских айтишников.

О том, как можно остаться без денег, честно выполнив работу, изданию devby.io рассказали разработчик, QA Engineer и HR-менеджер.

«Если можно не заплатить, то платить не нужно»

Разработчик Андрей (имя изменено) работал в Беларуси как ИП с 2012 года.

— Я занимался разработкой сайтов, и кидали меня стабильно 1−2 раза в год.

Все мои клиенты в то время были или белорусскими компаниями, или российскими. Например, на достаточно известную белорусскую компанию по изготовлению упаковки работал несколько лет. Сделал им сайт, плюс занимался СЕО продвижением каждый месяц. В какой-то момент они перестали платить. По телефону просто давали обещания, что ну вот-вот, заплатим. В итоге так и не заплатили. А через два года владелец позвонил и как ни в чем не бывало попросил сделать еще один сайт.

Еще была российская компания. Они начали развивать новое направление, и им нужен был сайт для оптовой продажи цветов. Все сделал — а они просто не заплатили. Сказали, «ну, извините, у нас проблемы, нам уже не актуально».

Работал еще с белорусской сетью пиццерий. Несколько лет работы с ними все было хорошо. Потом сменился управляющий, который несколько месяцев не платил и кормил обещаниями. Затем вернулся прежний управляющий, который как ни в чем не бывало предложил обнулить долг и продолжить работу.

Я никогда ни с кем не судился. Всегда понимал, что так у нас принято — периодически не платить. Всегда старался брать предоплату и разбивать платежи на множество маленьких. В итоге все подобные случаи, как правило, «обходились» в 300−500 долларов. И мне, как ИП, было жалко времени и нервов судиться из-за этого.

Примечательно, что никто из должников никогда не считал неуплату чем-то зазорным. Скорее, они действовали по принципу «если можно не заплатить, то платить не нужно». Я услышал эту фразу от одного российского бизнесмена, и он на полном серьезе так считал.

Последние пять лет я работаю в той же сфере разработки сайтов в Польше, с клиентами из разных стран ЕС. Пока в моей практике здесь не было ни одного случая неоплаты.

«Сообщил им, что не буду ничего делать, пока не получу либо подписанный договор, либо заработанные деньги»

Михаил (имя изменено) — QA Engineer c опытом работы более восьми лет. Он уже несколько раз сталкивался с недобросовестным поведением работодателей по договорам B2B (модель бизнеса, в которой компании продают свои товары или услуги другим компаниям, а не конечным потребителям — Прим.ред.). Первый такой случай произошел в Беларуси:

— Это было в начале 2020 года. Я открыл B2B и прошел собеседование на контроль качества в компанию, которая себя позиционировала как канадская. Я подписал присланный мне договор и отправил им.

На испытательном сроке я работал над новым проектом — узкоспециальной соцсетью для лесной промышленности. В команде я не был единственным сотрудником из Беларуси — еще один человек, из Гомеля, работал как разработчик. Мы были в одной таймзоне, и поэтому он онбордил (процесс адаптации нового сотрудника к компании — Прим. ред.) меня и помогал получать доступы. Но работал над другим проектом. С его слов, он проработал там больше года.

Через месяц работы я напомнил, что договор со стороны компании так и не подписан. И что я не получил денег за работу несмотря на то, что каждый день отчитывался о прогрессе и репортил баги в Слаке, который был единственным каналом коммуникации с ними. Чуть больше чем через два месяца с начала работы (это было уже начало апреля) я сообщил им, что не буду ничего делать, пока не получу либо подписанный договор, либо заработанные деньги. Согласно договору, это было 5000 долларов за два месяца и две недели работы.

Где-то еще через пару недель кто-то позвонил мне. Собеседник сообщил, что компания недовольна тем, как я работаю, и спросил, что случилось. Я еще раз сообщил, что у меня нет подписанного договора, и что я не получил заработанных денег. Собеседник пробовал спровоцировать меня, называя «джуном» (на тот момент я уже около четырех лет занимался тестированием и контролем качества). И угрожал, что подаст на меня в суд, когда приедет в Беларусь. Разумеется, это меня никак не мотивировало, я снова напомнил, что без договора работать не буду.

Затем мне звонил коллега, разработчик из Гомеля, который спрашивал, что случилось, рассказывал, что не может такого быть и я все перепутал, и предлагал вернуться к работе, так как «я только делаю себе хуже». Я сказал, что теперь буду отвечать лишь на официальные письма по электронной почте. Ну и сам продолжал два-три раза в неделю писать им на разные адреса, описывая ситуацию. К тому моменту для меня это уже стало таким способом повеселиться, параллельно я проходил собеседования в другие компании.

Где-то в конце апреля я получил письмо от финансового директора, в котором было сказано, что человек, ответственный за подписание договоров, находится в больнице с коронавирусом. Поэтому он не мог подписать мой договор, но вот-вот выпишется и все подпишет. Но деньги за работу без договора они перевести не могут. Мне же финдиректор предложил вернуться к работе. Ему я ответил также, как и остальным.

Гомельский разработчик звонил мне еще несколько раз, интересовался, как у меня дела и чем я занимаюсь. Я ему искренне рассказывал, что прохожу собеседования и выполняю разные испытательные задания, но без подробностей, где именно (этим моментом он интересовался больше всего).

Я же продолжал спамить их и дальше.

На письма они отвечали через раз, и где-то в августе 2020 года ответили, что не могут мне перевести деньги, так как Беларусь под санкциями, а они должны работать в границах канадского законодательства.

Я предложил им мой украинский счет (открыл его из-за того, что на тот момент я работал с одной украинской компанией, которой было удобнее платить на него). С той стороны ответили, что подумают — и исчезли. Наверное, стали думать.

В начале октября 2020 года я снова написал им, чтобы уточнить, что они надумали. Они ответили, что не могут перевести деньги не только на беларусские счета, но и белорусам в целом. Скорее всего, это была ложь, поскольку разработчик из Гомеля, когда я с ним созвонился, сказал, что они вывозят его в Украину и даже дали денег на переезд.

Как этот кейс повлиял на мой подход к работе? Теперь, если я больше двух недель не получаю подписанное соглашение, я ухожу и стараюсь максимально описать в своих соцсетях, в первую очередь в Linkedin, что и с кем пошло не так. Один раз компания угрожала мне за мнимую клевету, но потом удалила свои комментарии. Другая компания извинялась, говорила, что это была неприятная случайность. Они расписали, что именно с их стороны пошло не так, перевели мне деньги и бонус, но попросили удалить мою запись. Я удалил, так как мне показалось, что эта ошибка с их стороны действительно была непредумышленной.

«150 человек уже более 6 месяцев без оплаты»

HR-менеджер (специалист по работе с персоналом — Прим. ред.) с многолетним опытом работы в IT Ольга:

— Это действительно очень важная и болезненная тема. Особенно сейчас, когда в IT массово практикуются сервисные договоры вместо трудовых. Это иллюзия свободы, ведь сервисный договор не защищает сотрудника. Многие разработчики, особенно в стартапах, подписывают сервисные контракты (B2B, freelance agreement и прочие), ожидая гибкости и высокой оплаты. Но в итоге оказываются полностью незащищенными — без гарантий по срокам выплат, без трудовой книжки, отпусков, больничных. И даже без возможности что-то потребовать в случае конфликта.

Кейс, который не дает покоя. Команда разработчиков, около 150 человек, нанята по сервисным контрактам (значительная часть из них — белорусы). Уже больше шести месяцев без зарплаты. Людей кормят «завтраками», обещают оплату «через месяц», потом «через два». Теперь — «в сентябре». Команду при этом просят не выносить ситуацию в публичное поле — мол, инвесторы могут испугаться.

Сейчас в штате осталось около половины сотрудников. Остальные либо ушли, либо просто не выдержали ожидания без денег. Формально — никто никому ничего не должен.

Реально — это эксплуатация. Страх говорить и отсутствие последствий. Люди боятся говорить, потому что иначе не получат ничего. А работодатели прекрасно знают, что юридически за B2B-договором не стоит никакой реальной ответственности: «не нравится — уходи, но денег не получишь». Такая ситуация становится системной, особенно в стартапах с громкими инвестициями, где пиар важнее обязательств перед командой.

Название проблемного проекта Ольга не раскрывает: некоторые сотрудники все еще не теряют надежды получить заработанные деньги.

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