Назван простой способ улучшить память и внимание 2 3.07.2025, 13:45

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Этот напиток доступен каждому.

Ученые из Нортумбрийского университета в Великобритании выяснили, что даже небольшая порция чая с мятой способна улучшить память и внимание у здоровых взрослых. Работа опубликована в журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental (HPCE).

В эксперименте приняли участие 25 человек в возрасте от 20 до 56 лет. Добровольцев разделили на две группы: одна выпивала 200 мл мятного чая, другая — теплую воду с плацебо. До и после приема напитка участники выполняли серию тестов на внимание, рабочую память, кратковременное запоминание слов и зрительно-пространственную память. Одновременно с этим с помощью оптической спектроскопии исследователи измеряли уровень насыщения крови кислородом в префронтальной коре — области мозга, отвечающей за концентрацию и память.

После употребления мятного чая участники показали статистически значимое улучшение результатов по всем видам заданий. При этом у них наблюдалось увеличение кровотока в префронтальной коре. Однако анализ данных не выявил связи между изменениями кровоснабжения и улучшением когнитивных показателей. Авторы работы пришли к выводу, что мята улучшает работу мозга не за счет усиленного кровотока, а через другие механизмы — например, за счет воздействия ментола на рецепторы и нейромедиаторы, связанные с обучением и памятью.

В будущем ученые планируют провести более масштабные эксперименты с длительным наблюдением и применением более точных методов нейровизуализации, чтобы понять, как именно мята влияет на когнитивные функции и как долго сохраняется эффект.

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