Есть вещи, которые проходят мимо воли Путина и Трампа 1 Марк Фейгин

3.07.2025, 13:56

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Марк Фейгин

Не стоит преувеличивать роли отдельно взятых личностей.

Трамп пытается избежать любого способа расходовать деньги для Украины, слишком сильно вовлекаться, брать обязательства, которые имеют материальное выражение.

Защищать Украину – затратная вещь, но она не такая критическая, чтобы американский бюджет это не вытянул или госдолг США страшно увеличился. За все время войны потратили $100–120 млрд. Тем более можно продавать – европейцы готовы платить.

Его подводит материальное начало, страсть к сделкам и урегулирование вопросов в степени, когда ты можешь просто поговорить – два влиятельных чувака встречаются и чего-то решают.

Не стоит преувеличивать роли отдельно взятых личностей. Есть объективные законы исторические, но есть и нематериалистические вещи, которые проходят помимо воли Трампа и Путина. Кое-что они не могут контролировать.

Например, собственную жизнь, когда она прервется. И Путин с легкостью может сказать, что я бы и рад войну закончить, но не могу. У меня обязательства перед собственной элитой и населением, я проиграть, обосраться не могу.

Другой вопрос, должны ли США противопоставить этому железную волю и бесконечные возможности, несопоставимые с Москвой. А то что получается? Отсталая и в технологическом, и военном смысле, достаточно архаическая страна продолжает воевать только из-за того, что где-то в важных кабинетах по типу Бильдербергского клуба не принято решение смахнуть со стола эту муху.

По-другому я это объяснить не могу.

Мы постоянно возвращаемся к санкциям. Да что у американцев такого в этом законопроекте, что его нельзя в Сенате, наконец-то, принять? Что вы все обсуждаете? «Вот-вот примем, мы играли в гольф, – говорит Линдси Грэм, – Трамп уже согласен после июльских каникул».

А если это не произойдет, вы сами себя демпингуете. В очередной раз позвоните Путину, и он скажет: «Не надо этих санкций, мы встретимся, поговорим».

Но мы же понимаем, что Путин разводчик, да?

Поэтому, подытоживая, скажу: словам мы уже не очень верим, давайте подождем, чтобы США ввели санкции.

Марк Фейгин, «Гордон».

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