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Вышел на свободу бывший пресс-секретарь А1

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  • 3.07.2025, 14:16
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Вышел на свободу бывший пресс-секретарь А1

Он полностью отбыл свой срок.

По подсчетам правозащитного центра «Вясна», 11 июня на свободу, полностью отбыв назначенное наказание, вышел бывший пресс-секретарь А1 Николай Бределев.

Николай Бределев был задержан 10 декабря 2021 года и приговорен к административному аресту. Но после его отбытия на свободу он не вышел.

«Известно, что силовики его избивали. После задержания на провластных каналах появилось „покаянное видео“, на котором он говорил, что якобы передавал третьим лицам информацию, связанную с его профессиональной деятельностью. Но в компании затем заявили, что Николай не имел доступа к данным клиентов», — пишет «Вясна».

Позже Николая перевели из ИВС в СИЗО-1. Изначально ему вменялись ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ст. 361−2 УК (Финансирование деятельности экстремистского формирования).

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