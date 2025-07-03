Вышел на свободу бывший пресс-секретарь А1 1 3.07.2025, 14:16

2,054

Он полностью отбыл свой срок.

По подсчетам правозащитного центра «Вясна», 11 июня на свободу, полностью отбыв назначенное наказание, вышел бывший пресс-секретарь А1 Николай Бределев.

Николай Бределев был задержан 10 декабря 2021 года и приговорен к административному аресту. Но после его отбытия на свободу он не вышел.

«Известно, что силовики его избивали. После задержания на провластных каналах появилось „покаянное видео“, на котором он говорил, что якобы передавал третьим лицам информацию, связанную с его профессиональной деятельностью. Но в компании затем заявили, что Николай не имел доступа к данным клиентов», — пишет «Вясна».

Позже Николая перевели из ИВС в СИЗО-1. Изначально ему вменялись ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ст. 361−2 УК (Финансирование деятельности экстремистского формирования).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com